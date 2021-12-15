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AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür’den TOKİ müjdesi Ali Gür, “Her şey daha güzel yaşanabilir Ayvalık için”

İHA

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür’den TOKİ müjdesi Ali Gür, “Her şey daha güzel yaşanabilir Ayvalık için”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı yaptığı yazılı açıklamayla ilçede Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 300 konut kazandırılacağının müjdesini verdi.
Son yıllarda rant vurguncularının hummalı lobileri sonucunda Ayvalık’ta başta konut olmak üzere gayrimenkul fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasının ardından düğmeye basan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçede orta ve düşük gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından konut yapılabilmesinin önünü açtı.
TOKİ konutlarının ilçeye inşa edilmesiyle bölgede 3 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlara ulaşan aylık ev kiralarının düşüş ivmesine geçmesi beklenirken, bir yandan da konut fiyatlarındaki astronomik rakamların sabitlenmesinin hedeflendiği öğrenildi.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Yöneticisi Elmas Özmen ile birlikte gittikleri Ankara’da Ayvalık için çeşitli temaslarda bulunduklarını kaydeden Ali Gür, “Bu temaslarımız sırasında TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut’u da makamında ziyaret ettik. Yaptığımız istişarelerin ardından Ayvalık için 370 bin metrekarelik alan içinde, 300 konut ile bu alan bünyesinde spor alanları, sosyal tesisler, okul ve caminin de bulunacağı TOKİ projesinin çalışmasını başlattık” dedi.
Ayvalık’ta ki TOKİ konutlarının taleplerinin 2022 yılında toplanmaya başlanacağının altını çizen Başkan Gür, “Bu sayede Ayvalık’ta ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımızın, kura ile konut sahibi olmaları sağlanacaktır. İlçemiz için çok önemli bir viraj olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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