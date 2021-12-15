Ünlü şarkıcı taburcu oldu

İzmirİstanbul Otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi. Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.