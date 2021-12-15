Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti

İHA

Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti

Gönen Belediyesi Kaplıcalarının işletmesinin 15 yıllığına kiralanması ihalesini kazanan Mutlular Grup’a kaplıcalara ait 4 otel törenle devredildi.
Devir töreninde konuşan Başkan İbrahim Palaz, Kaplıcalar A.Ş. bünyesindeki Yıldız Otel’de gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, geçmişe bakmadıklarını belirterek, bundan sonra Jeotermal A.Ş ile yola devam edeceklerini ve jeotermal ısıtmada yaşanan sorun ve sıkıntıları gidermek için çalışacaklarını vurgulayarak, Kaplıcalar işletmesini üstlenen Mutlular Ailesi’nin belediye olarak her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.
Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu'da şirket olarak kaplıcaların Gönen’in değeri olduğunu bildiklerini ve bu değeri çok ileri noktalara taşıma gayretinde bu işe talip olduklarına dikkat çekerek, “Gönen Kaplıcalarını çok daha ileri taşıyacağız; hizmet kalitesiyle, müşteri kalitesiyle, yönetim kalitesiyle” dedi.
Başkan Palaz: Biz, önümüze bakıyoruz
Devirteslim töreninde konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz;
“Tarihi eskiye dayanan ama 45 senedir de otel işletmeciliğinin faal olarak yürütüldüğü bir dönemin, sadece otel işletmeciliğinin kiraya verildiği bir gün. Bugün son günümüz, 15 Aralık 2021. Yarından itibaren 15 yıllığına otel işletmeciliğimizi kiraya veriyoruz. Bunun sözleşmesini imzalamak için toplanmış bulunuyoruz.45 yıldır iyi kötü bir şekilde yönetilmiş. Biz artık bunlara bakmıyoruz, biz önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki süreçte, Belediye ve Gönen Kaplıcalarının sadece Jeotermal A.Ş. ile gitmesini istiyoruz. Ona baksın, Jeotermal A.Ş.’ye baksın, Jeotermal ile ilgili daha değişik projelere baksın, Gönen’de farklı hizmetlere girelim ve maalesef 3035 senedir geride kalmış bir jeotermal işletmeciliğini ön plana çıkarmak istiyoruz bundan böyle. Jeotermal A.Ş.’nin tek yaptığı bir şey var; sadece şehirde 1950 tane abonemizi ısıtmakla yükümlü. 1950 tane abonemizin de çok az bir kısmının memnuniyeti ve yüzdelik bazında çok yüksek oranda sıkıntı olduğu bir dönemde olduğunu görüyoruzve bunlarla ilgili olarak da daha farklı şeyler yapmak istiyoruz“ dedi.
Başkan Palaz: Mutlular Ailesi’nin hem yanında hem de destekçisi olacağız..
“Ben iki taraf için de, Gönen’imiz için de bugünkü kiralama işinin hayırlı olmasını diliyorum, bundan sonraki süreçte de hem yanında hem destekçisi olacağımızı bugün belirtmek istiyorum. İki taraf için hayırlı, uğurlu olsun, Gönen’imiz için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah daha güzel projelerle Gönen’imizin ismini onlar da duyurmak isterler ve biz de her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçte Gönen’imize hayırlı olmasını diliyorum “dedi.
Mutlu: Kaplıcalar, Gönen’in değeri
Belediye Başkanı İbrahim Palaz’ın konuşması sonrası söz alan Mutlular Grup Yönetim Kurulu başkanı İbrahim Mutlu, konuşmasında şöyle dedi:
“Gönen Kaplıcaları Gönen’in bir değeri! Biz bu değerin kıymetini şirket olarak biliyoruz. Biz bu değeri çok ileri noktalara taşıma gayretinde bu işe talip olduk. İnşallah biz bu Gönen Kaplıcalarını çok daha ileri taşıyacağız; hizmet kalitesiyle, müşteri kalitesiyle, yönetim kalitesiyle Ben Gönen’imize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Niyetimiz o, gayemiz o, başka bir gayemiz yok. İnşallah Gönen Kaplıcaları bundan 30 sene önceki değeri, görünüşü, insanların bakışı neyse, biz onu daha ileri noktalara taşıyacağız. Ben bu sözleşmenin iki tarafa da Gönen’imize de, ülkemize de, şirketimize de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah biz Kaplıcaları 3040 yıl önceki durumuna yeniden getirmek için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sındırgı’da AFAD eğitimi
YEREL HABERLER Sındırgı’da AFAD eğitimi
Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
Edremit’te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı imzalandı
YEREL HABERLER Edremit’te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı ...
AFAD eğitimleri Edremit’te başladı
YEREL HABERLER AFAD eğitimleri Edremit’te başladı
Bandırmaspor - Balıkesirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Balıkesirspor maçının ardından
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Ünlü şarkıcı taburcu oldu
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı taburcu oldu
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0 
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0 
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür’den TOKİ müjdesi Ali Gür, “Her şey daha güzel yaşanabilir Ayvalık için”
YEREL HABERLER AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür’den TOKİ ...
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Balıkesirspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Balıkesirspor: 0
Burhaniyeli kadın antrenörün madalya sevinci
YEREL HABERLER Burhaniyeli kadın antrenörün madalya sevinci
FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Bandırmanın il olma sevdası tribünlere taşındı
YEREL HABERLER Bandırmanın il olma sevdası tribünlere taşındı
Bu imam alkışlanır
YEREL HABERLER Bu imam alkışlanır
Bandırma'da fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Bandırma'da fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı
Bebeği için hazırladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Bebeği için hazırladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
BBP buğday ekerek tarıma giriyor
YEREL HABERLER BBP buğday ekerek tarıma giriyor
Gençlerin kavgasında kan aktı
YEREL HABERLER Gençlerin kavgasında kan aktı
Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye etti
YEREL HABERLER Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye ...
İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; Ayvalık, İvrindi ve Susurluk’a Toki müjdesi verdi.
YEREL HABERLER İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi AK Parti Balıkesir ...
Edremit’te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı Bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan araç gereç ile uyuşturucu madde ele geçirilirdi
YEREL HABERLER Edremit’te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden ...
Edremit’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Edremit’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 34 ...
Balıkesir Valisi Şıldak Burhaniye’de eğitimcilerle bir araya geldi.
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Şıldak Burhaniye’de eğitimcilerle bir araya geldi. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.