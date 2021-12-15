Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti

Gönen Belediyesi Kaplıcalarının işletmesinin 15 yıllığına kiralanması ihalesini kazanan Mutlular Grup’a kaplıcalara ait 4 otel törenle devredildi.

Devir töreninde konuşan Başkan İbrahim Palaz, Kaplıcalar A.Ş. bünyesindeki Yıldız Otel’de gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, geçmişe bakmadıklarını belirterek, bundan sonra Jeotermal A.Ş ile yola devam edeceklerini ve jeotermal ısıtmada yaşanan sorun ve sıkıntıları gidermek için çalışacaklarını vurgulayarak, Kaplıcalar işletmesini üstlenen Mutlular Ailesi’nin belediye olarak her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu'da şirket olarak kaplıcaların Gönen’in değeri olduğunu bildiklerini ve bu değeri çok ileri noktalara taşıma gayretinde bu işe talip olduklarına dikkat çekerek, “Gönen Kaplıcalarını çok daha ileri taşıyacağız; hizmet kalitesiyle, müşteri kalitesiyle, yönetim kalitesiyle” dedi.

Başkan Palaz: Biz, önümüze bakıyoruz

Devirteslim töreninde konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz;

“Tarihi eskiye dayanan ama 45 senedir de otel işletmeciliğinin faal olarak yürütüldüğü bir dönemin, sadece otel işletmeciliğinin kiraya verildiği bir gün. Bugün son günümüz, 15 Aralık 2021. Yarından itibaren 15 yıllığına otel işletmeciliğimizi kiraya veriyoruz. Bunun sözleşmesini imzalamak için toplanmış bulunuyoruz.45 yıldır iyi kötü bir şekilde yönetilmiş. Biz artık bunlara bakmıyoruz, biz önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki süreçte, Belediye ve Gönen Kaplıcalarının sadece Jeotermal A.Ş. ile gitmesini istiyoruz. Ona baksın, Jeotermal A.Ş.’ye baksın, Jeotermal ile ilgili daha değişik projelere baksın, Gönen’de farklı hizmetlere girelim ve maalesef 3035 senedir geride kalmış bir jeotermal işletmeciliğini ön plana çıkarmak istiyoruz bundan böyle. Jeotermal A.Ş.’nin tek yaptığı bir şey var; sadece şehirde 1950 tane abonemizi ısıtmakla yükümlü. 1950 tane abonemizin de çok az bir kısmının memnuniyeti ve yüzdelik bazında çok yüksek oranda sıkıntı olduğu bir dönemde olduğunu görüyoruzve bunlarla ilgili olarak da daha farklı şeyler yapmak istiyoruz“ dedi.

Başkan Palaz: Mutlular Ailesi’nin hem yanında hem de destekçisi olacağız..

“Ben iki taraf için de, Gönen’imiz için de bugünkü kiralama işinin hayırlı olmasını diliyorum, bundan sonraki süreçte de hem yanında hem destekçisi olacağımızı bugün belirtmek istiyorum. İki taraf için hayırlı, uğurlu olsun, Gönen’imiz için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah daha güzel projelerle Gönen’imizin ismini onlar da duyurmak isterler ve biz de her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçte Gönen’imize hayırlı olmasını diliyorum “dedi.

Mutlu: Kaplıcalar, Gönen’in değeri

Belediye Başkanı İbrahim Palaz’ın konuşması sonrası söz alan Mutlular Grup Yönetim Kurulu başkanı İbrahim Mutlu, konuşmasında şöyle dedi:

“Gönen Kaplıcaları Gönen’in bir değeri! Biz bu değerin kıymetini şirket olarak biliyoruz. Biz bu değeri çok ileri noktalara taşıma gayretinde bu işe talip olduk. İnşallah biz bu Gönen Kaplıcalarını çok daha ileri taşıyacağız; hizmet kalitesiyle, müşteri kalitesiyle, yönetim kalitesiyle Ben Gönen’imize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Niyetimiz o, gayemiz o, başka bir gayemiz yok. İnşallah Gönen Kaplıcaları bundan 30 sene önceki değeri, görünüşü, insanların bakışı neyse, biz onu daha ileri noktalara taşıyacağız. Ben bu sözleşmenin iki tarafa da Gönen’imize de, ülkemize de, şirketimize de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah biz Kaplıcaları 3040 yıl önceki durumuna yeniden getirmek için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız“ dedi.

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