Bandırmaspor, alt yapı ile güçleniyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Royal Hastanesi Bandırmaspor futbol akademisi çalışmalarına hızla devam ederken, Antrenör Berkcan Biratan , "Amacımız A Takımına daha çok futbolcu kazandırmak" dedi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Yönetimi altyapıya büyük önem veriyor. 26 Haziranda açılan futbol akademisi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Amaçlarının A takımına sporcular kazandırmak olduğunu söyleyen kademi Antrenörü Berkcan Biratan, "Bandırmaspor Akademi olarak 26 Temmuzdan bu yana antrenmanlarımızı U14, U15, U16,17 ve U19 yaş gruplarıyla yoğun bir tempoda sürdürmekteyiz. Geriye dönüp baktığımızda iki farklı tarihlerde, iki farklı seçme yaptık. Seçmelerimize Türkiye ' nin bir çok yerinden sporcular katıldı. Katılım sağlayan sporcularımızdan yetenekli olanları aramıza kattık. Bandırmaspor olarak sonuçtan ziyade süreç odaklı yoğun bir antrenman tenposundayız. Hedefimiz öncelikle tüm yaş gruplarında Bandırmaspor' u en iyi şekilde temsil edip, amacımız ise akademimizden A Takıma Sporcular vermektir. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yetenekli sporcularımız vardır. Önemli olan bunları tespit edip geliştirip, eğitip bireysel futbolcu halinden takım futbolcusu haline getirmek" diye konuştu.

Yaman Egeli sekizinci sınıf öğrencisi ve U14 takım kaptanı Yağız Yılmaz, hedefinin Bandırmaspor A takımı ve Milli takımda oynamak olduğunu belirterek, " Öncelikle Bandırmaspor Başkanımız Onur Göçmez' e ve yöneticilerimize daha sonra Berkcan Hocamıza teşekkür ediyorum. Burada antrenmanlar zevkli ve güzel geçiyor. Bizi geliştirma amaçlı antrenman yapıyoruz. Öncelikle hedefim, burada profesyonel olmak ve A takımda forma giymek. Onun dışında Milli takımımızda oynamak ve yurtdışı takımlarında oynamak " diye konuştu.

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