Ayvalık’ta doğalgaz için geri sayım başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük hayallerinden biri olan doğalgaz sistemine kavuşması için geri sayımın başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçenin doğalgaza kavuşmasında sona yaklaşıldığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte Ankara’da gerçekleştirdikleri temasların bir bölümünde BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı ziyaret ettiklerini aktaran Başkan Ali Gür, “Burada Ayvalık’ımızın doğalgaz konusunu bir kez daha görüştük. Bu kapsamda ihalesi 12 Aralık'ta yapılan Burhaniye ile Ayvalık arasına konuşlandırılacak olan doğalgaz ana hattı çalışmalarında büyük bir aşama kaydedildi. Allah nasip ederse, halkımıza söz verdiğimiz gibi Ayvalık’ı 2022 yılının sonunda doğalgaza kavuşturacağız. Her şey daha güzel yaşanabilir Ayvalık içindir” diye konuştu.

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