Off-road tutkunlarının karla sınavı

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Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında yer alan Çataldağ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışında offroad'çular zor anlar yaşadı. Dağdan inmeye çalışan offroad'çular zorluklarla karşılaştı.

Offroad için Çataldağ'a çıkan offroad'çular kar sürpriziyle karşılaştı. Gece boyunca tipi şeklinde yağan kar 20 santimi bulunca offroad'çular da dağdan inmekte zorlandı. O anlar offroad'çuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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