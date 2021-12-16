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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı

İHA

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 100 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Ayvalık, Edremit, Gönen ve Marmara ilçelerinde yapılan operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Bigadiç ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin araç ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 100 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 70 adet tabanca fişeği, 36 adet tüfek fişeği, 6 adet cep telefonu, 1 adet drone, 3 adet kamera 3 adet dinleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ve 6 adet dürbün ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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