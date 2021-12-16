Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği severken çöp kamyonunun altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği severken çöp kamyonunun altında kaldı

İHA

Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği severken çöp kamyonunun altında kaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yolda gördüğü köpeği seven temizlik işçisi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Zeytinli Mahallesi’nde bulunan şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, mesaiye çıkmak üzereyken temizlik aracının önünde bulunan köpeği seven temizlik personeli Zeki Kocatürk, aracın ilerlemesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Kocatürk’ün ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Kocatürk’ün Zeytinli’de yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manyas’a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Manyas’a mevsimin ilk karı yağdı
Büyükşehir Belediyesi İle Edremit güzelleşiyor Osmanlı Cami’nin çevre düzenlemesi ve Çamlıbel Mezarlığı onarımı yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi İle Edremit ...
Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi
YEREL HABERLER Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi
Balık tezgahları buz kesti
YEREL HABERLER Balık tezgahları buz kesti
Erdek'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erdek'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
(Özel) Kazdağları’nda kar çileye döndü Kar yağışı Kazdağları’nda hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları’nda kar çileye döndü Kar yağışı ...
Erdek’te zeytin hasadında sona gelindi
YEREL HABERLER Erdek’te zeytin hasadında sona gelindi
Marmara’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi
YEREL HABERLER Marmara’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri ...
Gaziantep’ten yola Bayrak ve Toprak Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'e ulaştı
YEREL HABERLER Gaziantep’ten yola Bayrak ve Toprak Kuva-yi Milliye ...
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı
Off-road tutkunlarının karla sınavı
YEREL HABERLER Off-road tutkunlarının karla sınavı
İkinci elde en çok talep otomatik viteslere
YEREL HABERLER İkinci elde en çok talep otomatik viteslere
Ayvalık’ta doğalgaz için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta doğalgaz için geri sayım başladı
Ayvalık’taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki
YEREL HABERLER Ayvalık’taki çevre faciasına Belediye Başkanı ...
Bandırmaspor, alt yapı ile güçleniyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor, alt yapı ile güçleniyor
Sındırgı’da AFAD eğitimi
YEREL HABERLER Sındırgı’da AFAD eğitimi
Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti
YEREL HABERLER Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti
Edremit’te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı imzalandı
YEREL HABERLER Edremit’te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı ...
AFAD eğitimleri Edremit’te başladı
YEREL HABERLER AFAD eğitimleri Edremit’te başladı
Bandırmaspor - Balıkesirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Balıkesirspor maçının ardından
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Ünlü şarkıcı taburcu oldu
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı taburcu oldu
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0 
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.