Bandırma Belediyesi İlçenin her yerinde çalışıyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü İlçenin bir çok noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Mevsimin ağır şartlarına rağmen Bandırma Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, hem merkez hem de kırsal mahallelerde planlı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Külefli Mahallesi mezarlığının iç, dış ve yan yollarının yanı sıra Sağlık Ocağının bulunduğu meydanda da düzenleme ve yenileme çalışmaları yapıldı. Kentimizin en büyük mahallelerden biri olan Aksakal’da, halkımızın taleplerine uygun şekilde yapılacak olan düğün salonunun inşa edileceği alanda hazırlıklar başladı. Eski Ziraatli Mahallesinde bulunan okulun bahçesi, gerekli düzenlemeler yapılarak, mahalle halkımızın düğün ve cemiyetlerini rahatlıkla yapabileceği hale getirildi. Kuşcenneti Mahallesi mezarlık duvarı düzenlemeleri tamamlandı. Yine aynı mahallemizde bulunan arıtma tesisinin tahliye kanalı da açıldı. 600 Evler Mahallesinde bozulan yolların tamirine başlandı. Ayrıca Küçük Sanayi önündeki alt geçitte de düzenlemeler sürüyor. Hacıyusuf Mahallesi, 35. Sokakta parke çalışmaları ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Paşakonak ve Paşabayır Mahallelerinde, Aktoprak Caddesi ve çevresinde bulunan sokaklarda yenileme ve tamir çalışmaları devam ediyor. Bandırma Belediyesi, Hacıyusuf Mahallesinde bu yıl büyük ölçekli alt ve üst yapı çalışması gerçekleştirdi. BASKİ dışında tüm şehir paydaşlarıyla kurulan koordinasyon gereği, diğer kurum ve kuruluşlar da eşzamanlı olarak projede yer aldı ve çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Bandırma’nın tamamında uygulanacak bu örnek çalışma ile büyük bir israf önlenecek, araç ve yaya trafiği aksamayacak, şehir estetiği bozulmayacak. Daha güzel bir kent için, Bandırma Belediyesi yağmur çamur demeden, ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" denildi.

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