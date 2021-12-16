GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası

İHA

GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2019 yılında, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldüren babaya yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Balıkesir'in Havran ilçesinde 27 Haziran 2019'da Antalya'dan annesinin yanına gitmek üzere 2 arkadaşıyla yola çıkan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobile GPS cihazı takarak takip eden babası Mustafa Ali Yılmaz, 3 kez otomobiliyle çarparak kızının aracını yol dışına çıkarmış, eşi Gülden Yozgatlı'nın yerini soran Mustafa Ali Yılmaz, cevap alamaması üzerine kızına 5 el ateş etmişti. Sonra arkadaşlarından da eşinin yerini öğrenemeyen Mustafa Ali Yılmaz, kızının kafa bölgesine tabanca ile çok sayıda ateş etmiş, Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.
Burhaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu baba Mustafa Ali Yılmaz ise olayı tasarlamadığını, canavarca hisle hareket etmediğini, kızını sevdiğini ve olayın aniden geliştiğini ileri sürdü. Tarafları son kez dinleyen mahkeme heyetince sanık Yılmaz'a öz kızını tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis, Gülnur Yılmaz ile birlikte aynı araçta bulunan 2 arkadaşını yaralama suçundan 2'şer kez 15 ay, ayrıca evindeki ruhsatsız silahlar için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme çıkışında açıklama yapan anne Gülden Yozgatlı, "Alması gereken bulması gerek ceza buydu. Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, tamam artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım. Bir anne olarak bundan sonra yapabileceğim bana vazife olan, üstüme düşen görev neyse onu tamamladığımı hissediyorum, düşünüyorum. Bunu yalnız yapmadım. Avukatım Berna hanım, tüm dernekler ve burada bulunan tüm arkadaşlarımla beraber biz bu yolda yürüyoruz. 2,5 yıldır beni hiç yalnız bırakmadılar" dedi.
Gülden Yozgatlı'nın Avukatı Berna Menteş, "Bu açıdan kararı çok olumlu buluyoruz. Araçta bulunan diğer 2 kişi yönünden de yaralama suçundan 2'şer kez 15 ay hapis cezası verildi. Araçla arkadan çarptığı için araç silah sayıldı. Silahla yaralama suçundan ceza almış oldu. Ayrıca evinde bulunan ruhsatsız silahlardan dolayı da 2 yıl 6 ay ceza verildi. Biz kararı olumlu karşılıyoruz. Çünkü hiçbir indirim yapılmadan bu ceza verildi. Bu açıdan diğer kadın cinayeti dosyalarında da emsal olmasını umuyoruz" dedi.
Kararın temyiz yoluna açık olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren ...
BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
YEREL HABERLER BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı’da buluştu
YEREL HABERLER Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı’da buluştu
Bandırma Belediyesi İlçenin her yerinde çalışıyor
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi İlçenin her yerinde çalışıyor
Balıkesir’in su meselesi tarihe karıştı
YEREL HABERLER Balıkesir’in su meselesi tarihe karıştı
Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği severken çöp kamyonunun altında kaldı
YEREL HABERLER Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği ...
Manyas’a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Manyas’a mevsimin ilk karı yağdı
Büyükşehir Belediyesi İle Edremit güzelleşiyor Osmanlı Cami’nin çevre düzenlemesi ve Çamlıbel Mezarlığı onarımı yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi İle Edremit ...
Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi
YEREL HABERLER Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi
Balık tezgahları buz kesti
YEREL HABERLER Balık tezgahları buz kesti
Erdek'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erdek'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
(Özel) Kazdağları’nda kar çileye döndü Kar yağışı Kazdağları’nda hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları’nda kar çileye döndü Kar yağışı ...
Erdek’te zeytin hasadında sona gelindi
YEREL HABERLER Erdek’te zeytin hasadında sona gelindi
Marmara’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi
YEREL HABERLER Marmara’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri ...
Gaziantep’ten yola Bayrak ve Toprak Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'e ulaştı
YEREL HABERLER Gaziantep’ten yola Bayrak ve Toprak Kuva-yi Milliye ...
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı
Off-road tutkunlarının karla sınavı
YEREL HABERLER Off-road tutkunlarının karla sınavı
İkinci elde en çok talep otomatik viteslere
YEREL HABERLER İkinci elde en çok talep otomatik viteslere
Ayvalık’ta doğalgaz için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta doğalgaz için geri sayım başladı
Ayvalık’taki çevre faciasına Belediye Başkanı Ergin'den tepki
YEREL HABERLER Ayvalık’taki çevre faciasına Belediye Başkanı ...
Bandırmaspor, alt yapı ile güçleniyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor, alt yapı ile güçleniyor
Sındırgı’da AFAD eğitimi
YEREL HABERLER Sındırgı’da AFAD eğitimi
Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti
YEREL HABERLER Gönen kaplıcalarının devir teslim işlemi gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.