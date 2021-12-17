Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kış öncesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi.

Yaklaşan kış ayı öncesi Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önüne geçebilmek adına yol bakımonarım, beton kilitli parke taşı döşeme, yol iyileştirme ve asfalt yapım faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Altıeylül Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam konforunu ön planda tutarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yol bakımonarım ve beton kilitli parke taşı başta olmak üzere altyapı ve üstyapı çalışmaları 7/24 esasına göre devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilgili ekipler sorunlara yerinde ve zamanında müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor

Yağışlı kış aylarında ulaşımı ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ulaşım sorunu, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları daha fazla etkiliyor. Muhtemel ulaşım sorunları başta olmak üzere vatandaşların konforu ve talepleri doğrultusunda kış ayı öncesi çalışmalarının bir kısmını tamamlayan Altıeylül Belediyesi, yağışlı ve soğuk hava şartlarına rağmen imkanlar doğrultusunda tüm Altıeylül’de 7/24 aktif olarak sahada hizmetlerini sürdürüyor. Altıeylül Belediyesi Kuyualan Mahallesi, İnkaya Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Ovaköy mahallesi, Bahçedere Mahallesi, Gökçeören Mahallesi, Çandır Mahallesi, Çayırhisar Mahallesi, Halalca Mahallesi, Yakupköy Mahallesi, Dişbudak Mahallesi, Macarlar Mahallesi ve Büyükbostancı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde toplamda 188 Bin 31 Metrekare beton kilitli parke taşı ve 23 Bin 311 Metre taş bordür çalışmasını tamamlayarak hazırlıklarını sürdürüyor. Yine bunlara ek olarak Evren Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Atatürk Caddesi, Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Aydınlar Sokak, 103. Sokak, 118. Sokak, Balıklı, Lojmanlar Sokak, Atalar Caddesi, Ertuğrul(Bayındır) ve Kozderegüven yollarında yaklaşık 10 Bin Metrelik asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Devam eden hazırlıkların ve çalışmaların süreceğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Fen İşleri Müdürlüğü’müz merkezkırsal ayrımı yapmaksızın 7/24 esasına göre çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle yağışlı mevsimlerde ulaşımı ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin önüne geçebilmek adına çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kırsal mahallelerin ulaşım ve mahalle içi sosyal hayatını etkileyebilecek faktörleri ortadan kaldırmak için yol bakımonarım, beton kilitli parke taşı döşeme, yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. “

Başkan Avcı “Araç filomuzu güçlendirdik”

Altıeylül Belediyesi bünyesinde kullanılmak üzere 3.5 Milyon Türk Lirası değerindeki greyderi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı depoda teslim alarak araç filolarını güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Avcı “Toplamda 6 greyder, 12 kamyon, 2 loader, 5 beko loader, 1 ekskavatör ve diğer iş makinalarımızla güzel ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Ayrıca kış hazırlıklarımıza ve ekiplerin koordinasyonlu hareket edebilmesi için gereken planlamaları bugünden gerçekleştirerek işimizi şansa bırakmıyoruz” dedi.

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