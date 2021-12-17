Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor

İHA

Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kış öncesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi.
Yaklaşan kış ayı öncesi Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önüne geçebilmek adına yol bakımonarım, beton kilitli parke taşı döşeme, yol iyileştirme ve asfalt yapım faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Altıeylül Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam konforunu ön planda tutarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yol bakımonarım ve beton kilitli parke taşı başta olmak üzere altyapı ve üstyapı çalışmaları 7/24 esasına göre devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilgili ekipler sorunlara yerinde ve zamanında müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçiyor.
Çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor
Yağışlı kış aylarında ulaşımı ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ulaşım sorunu, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları daha fazla etkiliyor. Muhtemel ulaşım sorunları başta olmak üzere vatandaşların konforu ve talepleri doğrultusunda kış ayı öncesi çalışmalarının bir kısmını tamamlayan Altıeylül Belediyesi, yağışlı ve soğuk hava şartlarına rağmen imkanlar doğrultusunda tüm Altıeylül’de 7/24 aktif olarak sahada hizmetlerini sürdürüyor. Altıeylül Belediyesi Kuyualan Mahallesi, İnkaya Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Ovaköy mahallesi, Bahçedere Mahallesi, Gökçeören Mahallesi, Çandır Mahallesi, Çayırhisar Mahallesi, Halalca Mahallesi, Yakupköy Mahallesi, Dişbudak Mahallesi, Macarlar Mahallesi ve Büyükbostancı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde toplamda 188 Bin 31 Metrekare beton kilitli parke taşı ve 23 Bin 311 Metre taş bordür çalışmasını tamamlayarak hazırlıklarını sürdürüyor. Yine bunlara ek olarak Evren Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Atatürk Caddesi, Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Aydınlar Sokak, 103. Sokak, 118. Sokak, Balıklı, Lojmanlar Sokak, Atalar Caddesi, Ertuğrul(Bayındır) ve Kozderegüven yollarında yaklaşık 10 Bin Metrelik asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Devam eden hazırlıkların ve çalışmaların süreceğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Fen İşleri Müdürlüğü’müz merkezkırsal ayrımı yapmaksızın 7/24 esasına göre çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle yağışlı mevsimlerde ulaşımı ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin önüne geçebilmek adına çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kırsal mahallelerin ulaşım ve mahalle içi sosyal hayatını etkileyebilecek faktörleri ortadan kaldırmak için yol bakımonarım, beton kilitli parke taşı döşeme, yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. “
Başkan Avcı “Araç filomuzu güçlendirdik”
Altıeylül Belediyesi bünyesinde kullanılmak üzere 3.5 Milyon Türk Lirası değerindeki greyderi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı depoda teslim alarak araç filolarını güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Avcı “Toplamda 6 greyder, 12 kamyon, 2 loader, 5 beko loader, 1 ekskavatör ve diğer iş makinalarımızla güzel ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Ayrıca kış hazırlıklarımıza ve ekiplerin koordinasyonlu hareket edebilmesi için gereken planlamaları bugünden gerçekleştirerek işimizi şansa bırakmıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asırlık saatlere hayat veriyor Dede mesleğini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Asırlık saatlere hayat veriyor Dede mesleğini devam ...
Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı
YEREL HABERLER Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı
Siste kaybolan rüzgar türbinleri drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Siste kaybolan rüzgar türbinleri drone ile ...
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı ...
GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası
YEREL HABERLER GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ...
GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren ...
BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
YEREL HABERLER BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı’da buluştu
YEREL HABERLER Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı’da buluştu
Bandırma Belediyesi İlçenin her yerinde çalışıyor
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi İlçenin her yerinde çalışıyor
Balıkesir’in su meselesi tarihe karıştı
YEREL HABERLER Balıkesir’in su meselesi tarihe karıştı
Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği severken çöp kamyonunun altında kaldı
YEREL HABERLER Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği ...
Manyas’a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Manyas’a mevsimin ilk karı yağdı
Büyükşehir Belediyesi İle Edremit güzelleşiyor Osmanlı Cami’nin çevre düzenlemesi ve Çamlıbel Mezarlığı onarımı yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi İle Edremit ...
Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi
YEREL HABERLER Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi
Balık tezgahları buz kesti
YEREL HABERLER Balık tezgahları buz kesti
Erdek'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erdek'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
(Özel) Kazdağları’nda kar çileye döndü Kar yağışı Kazdağları’nda hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları’nda kar çileye döndü Kar yağışı ...
Erdek’te zeytin hasadında sona gelindi
YEREL HABERLER Erdek’te zeytin hasadında sona gelindi
Marmara’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi
YEREL HABERLER Marmara’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri ...
Gaziantep’ten yola Bayrak ve Toprak Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'e ulaştı
YEREL HABERLER Gaziantep’ten yola Bayrak ve Toprak Kuva-yi Milliye ...
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 100 gözaltı
Off-road tutkunlarının karla sınavı
YEREL HABERLER Off-road tutkunlarının karla sınavı
İkinci elde en çok talep otomatik viteslere
YEREL HABERLER İkinci elde en çok talep otomatik viteslere
Ayvalık’ta doğalgaz için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta doğalgaz için geri sayım başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.