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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek

DHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR kırsalında üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına destek olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mantar üretimini teşvik etmek için Karesi Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine kompost ve toprak dağıtımı gerçekleştirdi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde geçim kaynağı hayvancılık olan tüm ilçelerde 73 bin kilogram süt otu tohumunu toprakla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu kez de mantar yetiştiriciliğine destek sağladı. Karesi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Mantar Yetiştiriciliği Kursu´nda kursiyerlerin mantarcılığa ilk adımı atması ve üretimin desteklenmesi amacıyla 2 ton 500 kilogram kompost, 1 ton 170 kilogram üst toprak ve diğer ürünlerle beraber toplam 4 ton malzeme desteği yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR (DHA)
2021-12-17 13:07:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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