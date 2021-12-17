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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Tatlı İvrindi'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

İHA

Müdür Tatlı İvrindi'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Eğitimde kaliteyi arttırmak, okullardaki çalışmaları yerinde gözlemlemek, okul idarecileri ve öğretmenler ile istişarelerde bulunmak adına okullara ziyaret gerçekleştiren Ali Tatlı İvrindi'de birçok okulda öğretmen ve öğrenciler ile buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, belirli aralıklarla gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdür V. Tayfun Aksoy ile birlikte İvrindi Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu ve Ortaokulunu, ardından Soğanbükü Müdafai Hukuk Ortaokulunu ziyaret ederek idareci, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Müdür Tatlı sınıflarda derslere katılarak minik öğrencilerle tek tek ilgilendi. "Bugün sizlerle aynı sınıf ortamında bulunmak, bu havayı teneffüs etmekten dolayı çok mutluyum. Sizler, ailelerinizin olduğu kadar öğretmenlerinizin de en kıymetlilerisiniz; geleceğimizin umudusunuz. Öğrenme merakınızı, çalışma gayretinizi hiçbir zaman kaybetmemenizi diliyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum." şeklinde konuştu. Öğrencilerin büyük bir ilgi ve sevgiyle karşıladığı Ali Tatlı, okul aile birliği desteğiyle hazırlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası programına da katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Tayfun Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gökay Tuncer ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder eşliğinde; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde ve Din Öğretimi Şube Müdürlüğü koordinesinde İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" ödül törenine katıldı. Ali Tatlı, 15 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'i makamında ziyaret eden Ali Tatlı, Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi ErkekKız Pansiyonları, Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu ve Pansiyonunda da öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek; "Mümkün olduğunca okullarımızı ziyaret ederek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en büyük gayemizdir. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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