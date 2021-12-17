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Kolluk Gözetim Komisyonu çalışmaları ele alındı Vali Şıldak: “Balıkesir’de bin 109 şikayetten 766’sı sonuçlandı”

İHA

Kolluk Gözetim Komisyonu çalışmaları ele alındı Vali Şıldak: “Balıkesir’de bin 109 şikayetten 766’sı sonuçlandı”

Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Programı’nın üçüncüsü Balıkesir’de gerçekleştirildi. Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşların kolluk hizmetleri ile ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulmuş olan Kolluk Gözetim Komisyonu hakkında kamu farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim programı, Vali Hasan Şıldak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Hasan Şıldak düzenlenen farkındalık programında Balıkesir ile ilgili rakamları paylaştı. Vali Şıldak Balıkesir’de kolluk ihbar şikayet sisteminin 2020 yılı Ocak ayı itibariyle başladığına dikkat çekerek bu güne kadar bin 109 kayıt girildiğini söyledi. Gelen kayıtlardan 766 başvurunun sonuçlandığını kaydeden Vali Hasan Şıldak, 343 dosyanın ise işlemlerinin halen devam ettiğini belirtti.

Balıkesir Öğretmen Evi’nde düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergün, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Mülkiye Başmüfettişleri Hakan Arıkan, Cumhur Çilesiz, Dr. İmran Kürşad Ağca, Bilişim Uzmanı Esra Altun, Kaymakamlar ve bürokratlar katıldı.

Turan Ergün: “Ülke genelinde 97 bin 121 ihbar, bin 591 memnuniyet geldi”
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra açılış konuşmasını Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergin yaptı. Ergün, Kolluk Gözetim Komisyonu’nun kuruluş amacını ve bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kolluk Gözetim Komisyonu’nun iki yıl önce kolluk güçleriyle ilgili vatandaştan gelen şikayet, öneri ve memnuniyeti almak için kurduklarını belirterek, “ 2019 yılında sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan atamalarla kurum tamamlandı ve faaliyete geçti. Ülke genelinde kolluk gücü personeli dediğimiz çalışanlarla ilgili suç ve soruşturmaları bağımsız otorite tarafından gözlemlenmesini sağlamak ve bu süreci bir sivil mekanizmayla yürütülmesidir. Bu komisyon bakanlıktan bağımsız bir şekilde çalışmaktadır. Bu iki yıllık süreçte Türkiye genelinde 97 bin 121 ihbar Şikayet Merkezimize gelmiştir. Bunun yanı sıra 1591 memnuniyet bildirimi yapılmıştır” diye konuştu.

Vali Şıldak: “Bin 109 kayıttan 766’sı sonuçlandı”
Kolluk Gözetim Komisyonu’nun çalışmalarını önemsediklerini belirten Vali Hasan Şıldak, kurulduğu günden bu yana Balıkesir genelinde gelen şikayet rakamlarına değindi. Vali Şıldak, “Bugün ülkemizde üçüncüsü İlimizde gerçekleştirilecek çok önemli bir programda bir araya geldik. Bu çalışmayı önemsemek durumundayız. Kolluk birimlerimiz olarak adlandırdığımız İçişleri Bakanlığımız bünyesinde konumlanan, yasal olarak ülkemizde huzurun güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan, mülki idare amirlerimizin emrinde aynı zamanda da adli kolluk olarak Cumhuriyet Başsavcılarımızın emrinde görev yapan kolluk teşkilatının sivil bir otorite tarafından bütün haklarındaki iddiaların incelenmesi, sonuçlandırılması, kayda alınması ve bununla ilgili bütün süreçlerin tek bir merkezi sistemden izlenmesi çalışmalarını içeren, ülkemizde bu konudaki bir yeni aşamayı işaret ediyor. Bugün burada Başmüfettişlerimiz tarafından komisyonun kurulması ile ilgili süreç ve işleyiş ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılacak. Valiliklerde İl İdare Kurulu Müdürlüğü Kaymakamlıklarda Yazı İşleri Müdürlükleri bünyesinde zemini oluşan ve yapılandırılan bu gözetim Komisyonu işleyişi İlimizde de itinalı bir şekilde uygulanıyor. Bu kanun kapsamında taşra teşkilatlarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için yine il ve ilçe düzeyinde sahil güvenlik birimleri için ise Bölge ve Grup Komutanlığı düzeyinde kolluk teşkilatları şikayet birimleri oluşturulmuştur. Balıkesir'de kolluk ihbar şikayet sistemi 2020'nin Ocak ayı itibariyle aktif olarak faaliyete geçmiştir ve bugün itibariyle de 1109 adet kayıt girilmiştir. Bunlardan 766 başvuru sonuçlanmış, 343 dosyanın ise işlemi halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda protokol konuşmalarının ardından yapılan sunumlarla devam etti.

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