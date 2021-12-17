Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

İHA

Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Çanakkale Çevre Yolu'nun Cenmetayağı Mahallesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. idaresindeki 10 KM 710 plakalı otomobil, Edremit Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Remzi B.'nin kullandığı 10 AEZ 072 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazda devrilen ambulans yaklaşık 25 metre sürüklenerek kaldırıma çarparak durdu. Çarpmanın şiddeti ile savrulan 10 KM 710 plakalı otomobil ise kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman D. yönetimindeki 10 ABL 959 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada ambulansta görevli sürücü Remzi B., ambulansta görevli personel Rıza O. ve Yasemin E. ile 10 KM 710 plakalı otomobilin sürücüsü Metin K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 ekipleri müdahale etti. Kazada yaralananlar ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta liderlik hedefi ilçeyi bayraklarla donattırdı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta liderlik hedefi ilçeyi bayraklarla ...
Ayvalık Belediyesi Sebahat - Cihan Şişman yaşlı bakımevi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi Sebahat - Cihan Şişman yaşlı ...
Balıkesir’de emekli müdürün eski araba tutkusu
YEREL HABERLER Balıkesir’de emekli müdürün eski araba tutkusu
Cami duvarındaki yazı tepki çekti
YEREL HABERLER Cami duvarındaki yazı tepki çekti
Büyükşehir Belediyeden üreticilere meyve fidanı desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden üreticilere meyve fidanı ...
Kolluk Gözetim Komisyonu çalışmaları ele alındı Vali Şıldak: “Balıkesir’de bin 109 şikayetten 766’sı sonuçlandı”
YEREL HABERLER Kolluk Gözetim Komisyonu çalışmaları ele alındı Vali ...
Eski başkan Acar yeniden aday oldu
YEREL HABERLER Eski başkan Acar yeniden aday oldu
Müdür Tatlı İvrindi'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Müdür Tatlı İvrindi'de öğretmen ve öğrencilerle ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar ...
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara’ya hizmet seferberliği
YEREL HABERLER Başkanlardan Dursunbey ve Marmara’ya hizmet ...
Kepsut'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kepsut'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Büyükşehir Belediyeden mantar üreticilerine destek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden mantar üreticilerine destek
Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Asırlık saatlere hayat veriyor Dede mesleğini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Asırlık saatlere hayat veriyor Dede mesleğini devam ...
Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı
YEREL HABERLER Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı
Siste kaybolan rüzgar türbinleri drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Siste kaybolan rüzgar türbinleri drone ile ...
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı ...
GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası
YEREL HABERLER GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ...
GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren ...
BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
YEREL HABERLER BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı’da buluştu
YEREL HABERLER Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı’da buluştu
Bandırma Belediyesi İlçenin her yerinde çalışıyor
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi İlçenin her yerinde çalışıyor
Balıkesir’in su meselesi tarihe karıştı
YEREL HABERLER Balıkesir’in su meselesi tarihe karıştı
Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği severken çöp kamyonunun altında kaldı
YEREL HABERLER Edremit'i üzen kaza Temizlik görevlisi, köpeği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.