Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu.

Türkiye Emekliler Derneği Bandırma Şubesinin genel kurulu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurula Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün ve üyeler katıldı. Genel Başkan Ergün'ün yaptığı konuşmanın ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçim sonuçlarına göre 128 oy alan Ahmet Türkmen derneğin yeni başkanı oldu. Türkmen başkanlığındaki derneğin yönetimi Nevzat Man, Esen Ersoy, Mülkü İnci ve Betül Moralı'dan oluşuyor. Dernek Başkanı Mitat Günüç'ün vefat etmesi üzerine olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.