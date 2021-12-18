Balıkesir'de polis ve jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında yapılan operasyonlarda 104 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Erdek Marmara, Sındırgı ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 39 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İl Merkezi, Edremit, Burhaniye, Savaştepe İlçesinde yapılan 18 ayrı çalışmada, 22 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 3 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve 15 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 218,74 gram Metamfetamin maddesi, 0,45 gram esrar, 3,86 gram Sentetik Kannabinoit maddesi, 38 adet Sentetik Ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet kartuş, 6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve Tütün Malulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir adreste yapılan aramada; 634 Kilo açık kıyılmış tütün, 41 bin 700 Adet içi tütün dolu makaron, 80 bin 600 adet boş makaron, 2 adet sigara sarma makinası ve 520 Adet mükerrer kullanım için koparılmış TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Burhaniye, Edremit, Havran, İvrindi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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