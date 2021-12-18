Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Altınordu: 4

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Altınordu: 4

İHA

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Altınordu: 4

Spor Toto 1. Lig’in 18. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Altınordu karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Altınordu 43 kazandı.

Maçtan dakikalar
1. dakikada gelişen Altınordu atağında Volkan'ın ceza sahası içine ortaladığı topa Kürşad'ın gelişine attığı şut kaleci Atilla'da kaldı.
18. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil'in sert şutu Altınordu defansı tarafından uzaklaştırıldı dönen top Otoo'nun önünde kaldı. Mahatma Oto'un attığı gol Hakem Caner Ak tarafından ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
33. dakikada Cedric Kore ceza sahası içinde Ahmet Dereli'yi düşürünce hakem Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada kazanılan penaltı atışını Ahmet Dereli gole çevirdi. 01
36. dakikada Altınordu atağında Metehan Yılmaz'ın pası ile ceza sahası içine giren Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi. 02
48. dakikada Erdem'in taç atışı ile ceza sahası içinde Mahatma Otoo'yu Ali Dere'nin yaptığı faule hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı Anıl topu ağlarla buluşturdu. 12
50. dakikada ani gelişen Altınordu atağında Hüsamettin'in pası ile Ahmet Dereli topla ceza sahası içine girdi ve attığı şut ağlarla buluştu. 13
55. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Altınordu defansın uzaklaştıramadığı top Doğa'nın önünde kaldı. Doğa'nın şutu ağlarla buluştu. 23
80. dakikada Anıl'ın kullandığı kornerde İbrahim Halil'e yapılan faulde hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltı atışını kullanan Anıl'ın vuruşunda kale direğinden dönen topu Anıl tekrar ağlara gönderdi. 33
90+4. dakikada gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin ortasını Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 34

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Caner Ak xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx
Balıkesirspor: Atilla Özmen x, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Anıl Taşdemir xxx, Cedric Kore xx (Oltion Bilalli dk. 71 x), Mahatma Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 81 x), İbrahim Halil Çolak xx, Foxı Kethewoama xx (Muhammed Ali Doğan dk. 71 x), Cumali Bişi xx
Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Abdulkadir Özgen, , Hüseyin Karabey, Birol Parlak
Teknik sorumlu: İzzet Karakulak
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Volkan Fındıklı xx, Metehan Yılmaz xxx, Muzaffer Kocaer xxx (Recep Aydın dk. 78 ?), Ahmet Dereli xxxx, Ali Dere xx, Kürşad Sürmeli xx (Sami Satılmış dk. 46 x) (Yusuf Yalçın Arslan dk. 68 x), Furkan Metin xx, Kenan Fakılı xx (Feytullah Gürlük dk. 46 xx), Hüsamettin Yener xx, Rahmi Salih Kaya xx
Yedekler:Emirhan Emir, Serhat Öztaşdelen, Şeref Özcan, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Ahmet Dereli (dk. 33 pen, 36, 50 ve 90+4) (Altınordu), Anıl Taşdemir (dk. 47 pen. ve 81), Doğa İşeri (dk. 55) (Balıkesirspor)
Sarı kart: Metehan Yılmaz (Altınordu)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gömeç’te jandarma KADES’i tanıttı
YEREL HABERLER Gömeç’te jandarma KADES’i tanıttı
Balıkesir'de polis ve jandarma suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarma suçlulara göz ...
Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu
YEREL HABERLER Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet ...
Beş kiloluk olta levreği 750 liraya satışa çıktı
YEREL HABERLER Beş kiloluk olta levreği 750 liraya satışa çıktı
Bandırma’da fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Bandırma’da fırtına etkili oluyor
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor
YEREL HABERLER Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor
“Uygunsuzlardan” eğitim fidanlarına can suyu
YEREL HABERLER “Uygunsuzlardan” eğitim fidanlarına can suyu
Hasta almaya giden ambulansın karıştığı kazada 4 yaralı
YEREL HABERLER Hasta almaya giden ambulansın karıştığı kazada 4 ...
Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: ...
Ayvalık’ta liderlik hedefi ilçeyi bayraklarla donattırdı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta liderlik hedefi ilçeyi bayraklarla ...
Ayvalık Belediyesi Sebahat - Cihan Şişman yaşlı bakımevi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi Sebahat - Cihan Şişman yaşlı ...
Balıkesir’de emekli müdürün eski araba tutkusu
YEREL HABERLER Balıkesir’de emekli müdürün eski araba tutkusu
Cami duvarındaki yazı tepki çekti
YEREL HABERLER Cami duvarındaki yazı tepki çekti
Büyükşehir Belediyeden üreticilere meyve fidanı desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden üreticilere meyve fidanı ...
Kolluk Gözetim Komisyonu çalışmaları ele alındı Vali Şıldak: “Balıkesir’de bin 109 şikayetten 766’sı sonuçlandı”
YEREL HABERLER Kolluk Gözetim Komisyonu çalışmaları ele alındı Vali ...
Eski başkan Acar yeniden aday oldu
YEREL HABERLER Eski başkan Acar yeniden aday oldu
Müdür Tatlı İvrindi'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Müdür Tatlı İvrindi'de öğretmen ve öğrencilerle ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar üreticilerine 4 ton destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden mantar ...
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara’ya hizmet seferberliği
YEREL HABERLER Başkanlardan Dursunbey ve Marmara’ya hizmet ...
Kepsut'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kepsut'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Büyükşehir Belediyeden mantar üreticilerine destek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden mantar üreticilerine destek
Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Asırlık saatlere hayat veriyor Dede mesleğini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Asırlık saatlere hayat veriyor Dede mesleğini devam ...
Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı
YEREL HABERLER Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.