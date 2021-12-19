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Altıeylül’de tiyatrolar kapalı gişe oynuyor Altıeylül kültür-sanat şehri olma yolunda ilerliyor

İHA

Altıeylül’de tiyatrolar kapalı gişe oynuyor Altıeylül kültür-sanat şehri olma yolunda ilerliyor

Altıeylül Belediyesi, Hasan Can Kültür Merkezi’nde aynı gün içerisinde 2 tiyatro sahnesiyle Balıkesirli tiyatroseverleri ağırladı.
Hasan Can Kültür Merkezi açıldığı günden bu yana birçok organizasyona ev sahipliği yaparken Altıeylül Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Altıeylül Kent Sahnesi’nin organize ettiği tiyatro etkinlikleri ile de tüm Balıkesirliler tiyatroya olan özlemlerini gideriyor. Son zamanlarda kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile ön plana çıkan Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Belediye Başkanı’nın liderliğinde kültürsanat başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehrin ihtiyacı olan organizasyonlarla da Hasan Can Kültür Merkezi tam anlamıyla bir sanat merkezi olarak tüm Balıkesir’e hizmet etmeye devam ediyor.
Başkan Avcı “Kültürsanat adına mesai harcamaya devam edeceğiz”
Hasan Can Kültür Merkezi’nin daha önce 10. Ege Tiyatrolar Birliği buluşmasıyla başlayan tiyatro serüveni kaldığı yerden tüm hızıyla sürerken devam eden organizasyonlar ise akıllara Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler’in “Burası sanat başkenti olmaya aday” sözlerini getirdi. Hasan Can Kültür Merkezi’nin Cumartesi günü misafiri olan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, gün içerisinde bir tane çocuk bir tane de yetişkin oyunu olmak üzere 2 tane oyunu sahneleyerek Balıkesirli tiyatroseverlerin huzuruna çıktı. Altıeylül Belediyesi’nin konuğu olan İnegöl Şehir Tiyatrosu oyuncuları, çocuk oyunu olan Ak MasalKara Masal ile çocukları muhteşem bir masal diyarına doğru yolculuğa çıkarttıktan sonra akşam da bir Molire klasiği olan “Cimri” ile de yetişkinlere tam anlamıyla tiyatro ziyafeti yaşattı. Güzel ve bir o kadar da verimli geçen günün ardından konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bugün Hasan Can Kültür Merkezi’mizde İnegöl Şehir Tiyatrosu oyuncularını misafir ettik. Misafirlerimiz, çocuk oyunu olan Ak MasalKara Masal ve yetişkin oyunu olan Molire’in ‘Cimri’ adlı eseri ile Balıkesirli tiyatro severlerin huzuruna çıktılar. Bizler de bu güzel organizasyonlarla tiyatroseverler ile tiyatro sahnelerini buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Hasan Can Kültür Merkezi’mizi açtığımız günden bu yana devam eden kültürsanat etkinliklerinden aldığımız olumlu geri bildirimler, vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüm ve şehrimize yaptığımız hizmetlerin meyvelerini alıyor olmak tarif edilemez bir mutluluk. İnşallah bundan sonra da Altıeylül’ümüze kültürsanat adına mesai harcamaya devam edeceğiz” dedi.

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