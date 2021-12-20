Öğrencilerin “Çaki” sevgisi bitmek bilmiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri 2 hafta önce polisten kaçan merhametsiz bir şoförün aracıyla hızla vurup kaçtığı yaralı sokak köpeği için okul salonunda bir köşe hazırladı.

Sahiplendikleri sokak köpeği Çaki’nin sevimli halleriyle okulun maskotu haline dönüştüğü ve öğrencilerle, okulun öğretmenlerinin maskotu haline geldiği öğrenilirken, öğrenciler Çaki’ye olan sevgilerini açılan deftere yazdılar.

Çok büyük ilgi gören deftere dostlarına sevgilerini güzel cümlelerle anlatan öğrenciler onun biran önce iyileşip okula kendi aralarına dönmesini dilediler.

Çaki nin tedavisi için 2 haftadır uğraş veren onu kendi evinde misafir eden okul müdürü Mustafa Kurtuluş ise, "Biz olması gerekeni yapıyoruz ama öğrencilerimin küçük dostlarına gösterdikleri ilgi ve sevgi, beni ve okulumuzun öğretmenlerini fevkalade gururlandırdı” diye konuştu.

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