Balıkesir’de mavi bayraklı plajlar emeklilere yürüyüş mekanı oldu

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarında büyük ilgi gören mavi bayraklı Ören Plajı emeklilere yürüyüş mekanı oldu. Ören sahilini sevdiklerini anlatan Nejat Tuna, Mustafa Karabıyık ve Mustafa Dirlik, sahilde yürümeyi alışkanlık haline getirdiklerini söylediler.

Burhaniye’de turistik Ören Sahili, yaz aylarında tarihi meşe ağaçları ve ipek gibi kumu ile büyük ilgi görürken, kış aylarında da boş kalmıyor. Mavi Bayraklı Ören Plajında yürüyüş yapan Nejat Tuna, Mustafa Karabıyık ve Mustafa Dirlik, herkesi yürüyüş yapmaya çağırdı. İstanbul’dan geldiğini anlatan emekli öğretmen Nejat Tuna, “Ben Ören’i çok sevdim. O yüzden de 5 yıldır Ören Mahallesinde oturuyorum. Mayıs ayından Ekime kadar her gün saat 7.00 ile 10.00 arası denize girerim. Sezon bittikten sonra da arkadaşlarla her gün burada yürüyüş yapıyoruz. Ören plajında yürümek çok güzel. Herkese tavsiye ederim” dedi. Sahilde yürümeyi çok sevdiğini anlatan emekli bankacı Mustafa Karabıyık da, “Bende her gün yürüyorum. Yağışsız havalarda her gün buradayız. Ören yazında, kışında çok güzel” dedi. Emekli astsubay Mustafa Dirlik ise, “Ben de Ören Mahallesinde oturuyorum. Buraya olan ilgi her geçen gün artıyor. Sahilde yürümeyi alışkanlık haline getirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.