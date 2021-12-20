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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler becerilerini tasarlayarak öğrenecek

İHA

Öğrenciler becerilerini tasarlayarak öğrenecek

Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyeleri’nin açılış ve protokol imza töreni Vali Hasan Şıldak’ın iştirakiyle gerçekleştirildi.
Balıkesir Öğretmenevi’nde düzenlenen törende 79’u hayırseverler tarafından yaptırılan 135 Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirilirken, 19 adet Tasarım Beceri Atölyesi’nin yapımı için protokol imzalandı. Vali Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada hayırseverlere teşekkür ederek, Tasarım Beceri Atölyelerinin hayırlı olmasını diledi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Tasarım, beceri atölyeleri katılımcı öğrenmeyi destekleyen, başarıyı bütünsel bir yaklaşımla ele alan ve çocuklardaki karakter gelişimini ön plana çıkararak öğrencilerin kişisel olduğu kadar sosyal becerileri de okul ortamında başarı çıktısı için ön şart olarak kabul eden bir eğitim ortamı yaklaşımıdır. Beceri temelli eğitim anlayışının tasarım odaklı olarak sunulduğu bu ortamlar çocuklarımızın bilişsel olduğu kadar bilişsel olmayan ve çok yönlü başarıda önemli rolü olan becerileri onların doğasına uygun deyim odaklı geliştirmek için kurgulanmış eğitim ortamlarıdır. Tasarım beceri atölyeleri öğrenci, öğretmen, veli, okul, yönetici ve okul dışı paydaşların okul sistemi içinde aktif şekilde yer almalarını sağlayan bir programdır. Bu ortamlar; çocuklarımızın özellikle küçük yaşlardan itibaren merak ve keşfetme duygusunu tetikleyerek yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle okul öncesi ve ilkokullarımıza yapılacak olan tasarım beceri atölyeleri önem arz etmektedir. İlimizde Başarıyı İzleme Geliştirme Projesinin kurgulanıp uygulandığı tarihten bu güne kadar 135 adet tasarım beceri atölyesi yapılmış; bunların 58’i okul ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarıyla, 98’i ise hayırseverlerimizin katkılarıyla tamamlanmıştır. Bu atölyeler merak eden, sorgulayan ve üreten bireylerin yetiştirilmesine ciddi katkı sunacaktır” diye konuştu.

“135 Tasarım Beceri Atölyesi yapıldı”
Vali Hasan Şıldak ise, “Çalışmanın rakamları küçük görülebilir, ama aslında yapılan çalışmanın anlamı çok büyük. Eğitime katılan her bir damla, verilen her küçük bir destek çok anlamlı ve değerli. Milli Eğitim Bakanlığımızın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren 2023 Eğitim Vizyon Belgesi var. Bu belgenin temel aldığı stratejilerden birisi de okullarımızı sadece derslik ortamları şeklinde sıkıcı, boğucu, sadece rutin derslerin anlatıldığı mekanlar olmaktan çıkarıp, canlı, daha dinamik, görerek, yaparak, vurgulayarak çocukların, gençlerin yetişmesi, dokunarak eğitim alması için sanattan spora, tarım ve hayvancılıktan bilim ve sanata, teknolojiye uzanan o geniş yelpazede tasarım beceri atölyesi dediğimiz yenilikçi sınıf ortamlarının oluşturulması amaçlanmıştı. Temel hedeflerden birisi buydu. Şimdi de kütüphanesiz okul kalmasın kampanyası var. Bu temel yaklaşım çerçevesinde bizim de geçen yıldan beri uyguladığımız ama asıl bu yıl aktif hale getirdiğimiz BİGEP kapsamında ana bileyenlerden biri olarak bunu koyduk. Yani burada esas olan ilin tamamında bir sinerji oluşturmak, sinerjiyi birleştirerek daha kocaman hale getirmek. Herkesin bu çorbada tuzunun bulunmasını sağlamak. Tasarım beceri atölyelerinde geldiğimiz durum şu; bir yıl içinde 135 atölye il genelinde bitmiş. Bu çok iyi bir rakamdır bu. Bu rakam bugüne kadar yapılan sayının üstünde bir rakamdır. Yani mevcudun ikiye katlanmasından daha fazla bir rakam. 135 atölye tamamlanmış, 19’unun da bugün protokolünü imzalayacağız. 135’in 79’u hayırsever kişiler ve kuruluşlar tarafından yapılırken, diğerleri de kamu kaynaklarıyla yapılmış. Ama 135’in 79’u bir fiil burada da bir örneği bulunan eğitim gönüllülerinin verdiği destekle oluşturulmuştur. İlimize hayırlı uğurlu olsun ve emeği geçen başta Milli Eğitim bünyesindeki çalışma ekibimize, ARGE ekibimize, bu konuda emek sarf eden kamu çalışanlarımıza, kaymakamlarımıza, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu konuda belediyelerimiz çok sıkı destek oluyorlar. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyelerimizin yaptıkları atölyeler var. Bu çabaları, destekleri için teşekkür ediyoruz. Eğitim hepimizin adeta gönüllü seferberlik yaptığımız bir ortak paydamız bizim. Eğitim insan gücü demek, eğitim sermaye gücü demek. En büyük sermayemiz de gelecek nesiller, genç kuşaklar olduğu malumlarınız. Bu itibarla bugün mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“BİGEP kapsamında deneme sınavları yapılıyor”
Toplantıda Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi’nde devam eden çalışmaları da aktaran Vali Hasan Şıldak, “BİGEP çalışmaları da çok heyecanlı bir şekilde gidiyor. BİGEP de bir kampanyadır. Baktığımız zaman ortak bir çalışmanın, seferberliğin ürünüdür. Bütün ilçelerimizde, okullarımızda bir heyecan, yarış var. Tatlı bir rekabet oluştu. Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla finansmanını sağladığı deneme sınavları yapıyoruz. Her al 7811 ve 12’nci sınıfları il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün planladığı takvim dahilinde sınava tabi tutuyoruz. Çocuklar kendinin ildeki genel durumunu görüyor. Mesela benim çocuğumun durumunu ben görüyorum. Kaç kişi girmiş, 20 bin kişi girmiş sınavdaki durumu nedir, kaçıncı sıradadır, hazırlıkları nasıl gidiyor bunları görebiliyoruz. Tabii bu deneme sınavlarını okullarımız da yapıyor. Ama il genelinde oluşu çok daha kendini denetleyici, kontrol edici, durumunu gözlemleyici bir perspektif oluşturuyor. Aynı zamanda şunu yapıyoruz; öğretmenlerimizde kendini görüyorlar. Yani bir sınıfın öğretmeni sınıfının durumunu görüyor. Türkçe dersi öğretmeni Türkçe’nin il genelindeki, kendi okulundaki sıralamasını görüyor. A ilçesinin, filanca okulunun durumunu ders bazında görebiliyoruz ve bu sonuçları da her ay bir ilçemizde yaptığımız değerlendirme toplantısıyla masaya yatırıyoruz. Yani eğitimi diyebiliriz ki akademik başarı yönüyle tam bir mercek altına aldık. Bu tehdit etmek, korkutmak değil. Tam tersine teşvik etmek, izlemek, takip etmek ve ödüllendirmek. Yılsonunda da inşallah başarılı öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Yani başarı varsa tesadüf değildir diyeceğiz ve öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize ödül ile birlikte başarı belgesi vereceğiz, çocuklarımıza da vereceğimiz hediyelerle onların onore olmasını, cesaretlenmesini sağlayacağız. Bu çalışma topyekun bir anlayışın ürünüdür. Bu projede Milli Eğitim teşkilatı ve mülki idareler çok emek veriyorlar. Yani kaymakamlarımız bu işin başında ilçelerde bir eğitim lideridir ve belediye başkanlarımız da destek oluyorlar. Aynı zamanda da odalarımız büyük destekçilerimizdir. Ben her destek kuruluşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

“Balıkesir’de eğitimde hamleye ihtiyaç var”
Balıkesir’deki eğitim durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, “Gerçekten ilimizde eğitimin bir hamle yapmaya ihtiyacı var. Çünkü bazı gerçeklerle yüzleşmesek olmuyor. Balıkesir bundan önceki son üç yılda eğitim istatistikleri açısından, sınav sonuçları itibariyle; yani liseye, üniversiteye öğrenci yerleştiren sınavlara baktığımızda durumumuzun iyi olmadığını gördük. Verilerimiz iyi değildi. Bunu açıkça ortaya koymazsak tedavi edemeyiz. Böyle bir durumumuz var. Aslında bu projenin temel itici gücü akademik başarı alanındaki eksiğimizi kapatmaktır. Buradaki eksiğimizi de görüyoruz. Her okul kendisiyle ilgili sürekli raporlandırma yapıyor. Bir enerji, heyecan dalgası oluştu. İnşallah sizlerin eksilmeyecek daha da artacak destekleriyle bu heyecan dalgasını yükseltelim, artıralım diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu” dedi.
Törende protokol konuşmalarının ardından projeye katkı veren hayırseverlere plaket ve teşekkür belgesi sunularak, yeni yapılacak 19 Tasarım Beceri Atölyesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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