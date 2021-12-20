(Özel) Kazdağları'nda karda yılkı atlarını görüntülediler

Keşif Yolcuları Grubu, Kazdağları’nda yüksekliği zaman zaman bir metreyi aşan zorlu Eybek Zirvesi tırmanışı ile yabanî yılkı atlarını görüntülediler.

Balıkesir’in Havran ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağlarının ikinci yüksek zirvesi civarında yaşayan yılkı atları, Keşif Yolcuları Grubu tarafından görüntülendi. Hanlar mevkiinden yaklaşık 3 saatlik zorlu kar tırmanışından sonra bölgeye ulaşan Ömer Aydemir, Yıldırım Alp, Mustafa Şıvka, Buket Şıvka ve Rıfat Yeniay Kazdağları’nda yüzyıllardır yabanî olarak yaşayan yılkı atlarını görüntülemeyi başardılar. Yaklaşık bin 100 metrede karla kaplı dağlarda dolaşan yılkı atları Kazdağları’nın farklı güzellikleri arasında gösteriliyor. Ekip zaman zaman atlara ulaşabilmek için bir metreyi bulan kar ve poyraz ile de mücadele etmek zorunda kaldı.

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