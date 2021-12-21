Ayvalık’ta eğitime hayırsever destekleri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yapılması planlanan 3 adet Tasarım Beceri Atölyesinin protokolü imzalandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da canlı video bağlantısıyla katıldığı toplu açılış ve imza töreni Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, ilçenin hayırsever işadamlarından Cihan Şişman, okul müdürleri ve okul aile birlikleri temsilcilerinin katıldığı törende yapılması planlanan atölyeler hakkında bilgiler paylaşılarak, ilgili protokoller imzalandı.

Bu kapsamda, Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nde kurulması planlanan Endüstiyel Tasarım Atölyesi'ni Ayvalıklı hayırsever Cihan Şişman, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yapılması planlanan Yazılım Tasarım Atölyesi'ni Boyner Vakfı, Ayvalık Anadolu Lisesi’nde planlanan STEM atölyesinin yapımını da Defne Muhtar Kent Vakfı’nın desteklediği öğrenildi.

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