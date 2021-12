Mesleki ve teknik eğitimkurumları ile sektör çalıştayda bir araya geldi

Balıkesir’deki Mesleki ve Teknik Eğitim veren Okullar ve Kurumlarının sektörle işbirliğini geliştirmek için düzenlenen çalıştay Vali Hasan Şıldak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir’de mesleki eğitimin genel yapısının güçlendirilmesi, mesleki eğitimde insan yapısının güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin itibarının artırılması ana başlıklarından oluşan çalıştayda oluşturulan gruplarda bilgi alışverişi yapıldı.



Gazi Mustafa Kemal Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’ndeki çalıştayın açılışına Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, BESOB Başkanvekili Hasan Yıldız ile sektörde kalifiye ihtiyacı olan işyerlerinin temsilcileri katıldı. Çalıştayda ayrıca Mesleki ve Teknik eğitim veren kurumlardaki idareci, öğretmen ve atölye şefleri yer aldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı: “Neler yapmalıyız bunu konuşacağız”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı il genelindeki mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarle sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini söyledi. Tatlı, “Balıkesir’de Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ilimizin mesleki eğitim konusunun sektörle işbirliği; ani eğitimistihdam işbirliğini konuşup ilimize özgü, ilimize has genel söylem ve sorunlardan tamamen bağımsız olarak ilimiz genelinde sektör temsilcilerimiz ve kurumlarımız bir masanın etrafında uyumlaştırılmış başlıklar altında birbirimiz için ne yapabilirizi konuşacağız. Bizler eğitim kurumları olarak sektöre ne tür katkı sunabiliriz, sektörün bizden beklentisi nedir, eğitim kurumlarımızın sektörle iletişimi nedir ve daha iyi nasıl yapabiliriz bunu konuşacağız” diye konuştu.

“23 bin 150 öğrenci mesleki ve teknik eğitim alıyor”

İl genelindeki mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumlar hakkında da bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “İlimizde 57 tane Mesleki ve Teknik Eğitim kurumumuz var. 2 Güzel Sanatlar Lisemiz, 1 de Spor Lisemiz olmak üzere toplam 60 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı kurum var. 10 bağımsız mesleki eğitim merkezimiz var. Yine iki hafta önce 57 Mesleki ve Teknik Eğitim okulumuzun, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin bünyesinde mesleki eğitim programı açıldı. Gerekçemiz şu; mesleki eğitim; eski deyişle çıraklık eğitim sistemi üzerinden sektörün her alanında geniş bir yelpaze sunarak sektörün ihtilacını karşılamaya dönük adımlar atmak ve çalışmalar yapmaktır. Bu çerçevede ilimizde 57 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumumuzda 19 bin 650 öğrencimiz bulunmakta, yine 10 bağımsız Mesleki Eğitim Merkezimizde de 3 bin 500 öğrencimiz şu an itibariyle çıraklık, kalfalık, ustalık veya örgün eğitimlerine devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Sektörün talepleri doğrultusunda eğitim veriyoruz”

Mesleki ve teknik eğitim ile sektörün bir arada bulunmasını önemsediklerini dile getiren Ali Tatlı, “Bizler mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları olarak sektörün bizden talepleri doğrultusunda elimizden geleni değil, diz çöküp çalışarak yardımcı olmaya çalışacağız, talepleri yerine getirmeye çalışacağız. Ancak şunun bilincinde olarak bizde aynı zamanda öğretim kurumlarıyız ve uygulamamız gereken öğretim programlarımız da var. Sizlerle iş birliği içinde, sizlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve yine zaman zaman sizlere gelip, sizler için ne yapabiliriz sorusunu sorup bu doğrultuda yeniden kendimizi yenileyerek yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



Vali Hasan Şıldak: “Mesleki ve teknik eğitimi masaya yatırıyoruz”

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Hasan Şıldak ise mesleki ve teknik eğitimin ülke için önemine değindi. Vali Şıldak, “Ülkemizin bir gerçeği olan eğitim sistemimiz içinde faaliyet yürütmekte olan mesleki ve teknik liselerimizin en verimli şekilde misyonlarını nasıl yerine getirebileceklerini, kendilerinden beklenen ülkemizin realitesinin içerisinde sanayi sektörü özellikle imalat sektöründe nasıl işbirlikleri yapılabilir, en iyi yapılanma nasıl olmalıdır, şu anki mevcut uygulamanın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, bu anlamda düzeltme yapabileceğimiz, müdahale etmemiz gereken il ve ilçe düzeyinde bu ölçekte bizim üzerimize düşen görevler nelerdir, sistemi nasıl daha işbirliği ve koordinasyon içerisinde sürdürebilir kılabiliriz gibi hususlar masaya yatıracak. Aslında çok güzel konu başlıkları var. Biz bu çalışmayı epey uzun bir süredir icra edelim diye düşünüyoruz. Tabi bunun devamı da gelebilir. Biz burada aslında ilimizdeki durumu görmek istiyoruz. Bu alanda gerek meslek liselerimiz gerek MESEM’ler nasıl çalışıyor, daha iyi nasıl çalışabilir, alandaki uygulayıcılar bu konuda ne düşünüyorlar, odalarımız ne düşünüyor, sanayicimiz, ticaret erbabımız, esnafımız meslek liselerine MESEM’lere nasıl bakıyor ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da çalışma odağı olarak belirlediği bu alanın mesleki eğitimin ülkemize geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların belirlenmesinin tam da böyle gündemde olduğu bir dönemde bunu masaya yatıracağız” diye konuştu.

“İyi örnekler ele alınıp ikinci etap çalışmalara başlayabiliriz”

Çalıştayda çıkacak sonuçların ili değerlendirilerek ikinci aşamada yapılabilecekler hakkında görüşlerini açıklayan Vali Hasan Şıldak, “Benim arzum şudur; buradan çıkacak sonuçların iyi bir raporlamayla bütün paydaşlarla paylaşılması ve bu çalışmanın ikinci etabının çok daha geniş bir alanda daha somutlaşmış alanlara odaklanarak daha spesifik bir şekilde yürütülmesi şeklinde olabilir. İyi örnekleri arkadaşlarımız anlatabilir, konunun uzmanları davet edilebilir. Bu konuda kafa yoran, fikri olan, ülke düzeyinde isim yapmış kişilerden, eğitimcilerden mesleki eğitim konusundaki uzmanlardan bilgilendirme yapması istenebilir. Bu hususta da bir bakış açısı kazanmak ilimizde bir aşama kat etmek için bu çalışmanın da faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Başarı çıtası yükseltilmeli”

Türkiye’de eğitim alan öğrencilerin hedeflerinin doktorluk, avukatlık gibi meslekler olduğuna dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, mesleki ve teknik eğitimin tercih edilmesi için de yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Vali Şıldak, “Ben verimli, başarılı bir çalışma olması arzusuyla şu gerçeği de ifade ederek sözlerime son vereceğim. Ülkemizde hedefleri olan öğrencilerimiz ya doktor ya avukat olmak istiyor. Herkes belli mesleklere odaklanmış bir eğitim potası içerisine giriyor, o kanaldan yürüyor ve mezun oluyor. Halbuki hayat çok geniş bir alanı kapsayan, gerçek hayat sadece doktorluk, öğretim üyeliği, avukatlık, hakimlik, savcılık, kaymakamlıktan ibaret olmayacak kadar geniş bir alana yayılmış bir yelpazedir ve toplumda bir iş bölümü var. Modern toplumlar aslında doğru olanı doğru olduğu zamanda doğru olduğu yerde icra eden toplumlardır. Meslekler çok farklı farklı alanları dolduran, her biri kıymetli, her birinin eksikliğini toplamdan çektiğiniz zaman aradan hissedeceğimiz ölçüde önemlidir. Bu itibarla mesleki ve teknik anlamda eğitim yapan bu eğitim kurumlarının kesinlikle niteliğinin, kalitesinin, başarı çıtasının yükseltilmesi lazım” diye konuştu.



Çalıştayda yapılan konuşmaların ardından katılımcılar oluşturulan masalarda mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Oluşturulan grupları gezen Vali Hasan Şıldak, çalıştayda alınacak kararların önümüzdeki dönem yol haritasını belirlemede önemli rol oynayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.