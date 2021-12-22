Burhaniye’de trafik denetimleri artırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de trafik denetimleri artırıldı

İHA

Burhaniye’de trafik denetimleri artırıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Yaya geçitlerinde de önlem alan ekipler, ışık ihlallerine karşı da kavşaklarda nöbete başladı.
İlçenin değişik kavşaklarında görev yapan ekipler, dün de gün boyu Tariş kavşağında denetim yaptı. Işık ihlallerini kameraya alan ekipler, çok sayıda sürücüye ceza yazdı. Sürücüleri kurallara uymaya çağıran İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, denetimlerin her gün değişik kavşaklarda yapıldığını kaydetti. Denetimlerin devam edeceğini anlatan Dikmetaş, sürücülerin yaya geçitlerinde de dikkatli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesleki ve teknik eğitimkurumları ile sektör çalıştayda bir araya geldi
YEREL HABERLER Mesleki ve teknik eğitimkurumları ile sektör ...
BUBYO’da öğrenim hareketliliği
YEREL HABERLER BUBYO’da öğrenim hareketliliği
Yaralı kuşa belediye ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı kuşa belediye ekipleri sahip çıktı
Üreten kadınlara Belediye Başkanı Tosun' dan ziyaret
YEREL HABERLER Üreten kadınlara Belediye Başkanı Tosun' dan ziyaret
Özel çocuklar şehitlerin huzurunda dua etti
YEREL HABERLER Özel çocuklar şehitlerin huzurunda dua etti
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 519 bin 118 oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 519 bin 118 ...
AK Gönüller sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER AK Gönüller sokak hayvanlarını unutmuyor
Balıkesir’de Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu
Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı
YEREL HABERLER Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı
Bandırma Pazarcılar Odasına Kaplan Aday
YEREL HABERLER Bandırma Pazarcılar Odasına Kaplan Aday
Sosyal belediye Ayvalık’ın özel çocuklarından yeni yıl hazırlıkları
YEREL HABERLER Sosyal belediye Ayvalık’ın özel çocuklarından yeni ...
Köyde bilim fuarı
YEREL HABERLER Köyde bilim fuarı
Bandırma'da araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Bandırma'da araçlar denetlendi
Tarihçi Adıgüzel, soykırım yalanını anlattı
YEREL HABERLER Tarihçi Adıgüzel, soykırım yalanını anlattı
Fabrikada çıkan yangında üç işçi zehirlendi.
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangında üç işçi zehirlendi.
Giray Bulak: "Hiç kimseden çekincemiz yok"
YEREL HABERLER Giray Bulak: "Hiç kimseden çekincemiz yok"
Ulus dağında kar üstünde doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Ulus dağında kar üstünde doğum günü kutlaması
“Ayvalık fidanlarına bir destek de Müzik Derneği’nden geldi
YEREL HABERLER “Ayvalık fidanlarına bir destek de Müzik Derneği’nden ...
Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri Bandırma'da devam etti
YEREL HABERLER Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri Bandırma'da ...
Ayvalık’ta eğitime hayırsever destekleri
YEREL HABERLER Ayvalık’ta eğitime hayırsever destekleri
Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Burhaniye’de 140 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 140 aileye gıda yardımı
Ayvalık’ta trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta trafik kazası; 4 yaralı
(Özel) Kazdağları’ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri Kazdağları’nda kar çilesi bitti, karın güzellikleri eşsiz güzellikleri böyle görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları’ndan kart postalları aratmayan kar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.