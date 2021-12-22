Burhaniye’de muhtarlar koronavirüs gündemi ile toplandı

Burhaniye’de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısında, koronavirüs ile mücadele ve aşılama konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçimi de yapıldı.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, Kaymakam Memiş, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve aşı konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, ilde uyuşturucuyla mücadele, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar, ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti için yapılan seçimde, Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey ve Kuyumcu Mahallesi Muhtarı Tahsin Özdemir mütevelli heyetine seçildi. Toplantıda, kurum amirleri kendi hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda muhtarlara bilgi verdi. Muhtarların sıkıntı ve talepleri de görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erdem Acar, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Halk Eğitim Müdür Vekili Muhammet Şenyiğit ve mahalle muhtarları katıldı.

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