Balıkesir'de 21 şahsa kaçak içki operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak içki imal eden 21 şahsa operasyon düzenledi. Operasyonlar esnasında jandarma ekipleri 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretimi yapılan alkol ile meydana gelen ölümleri engellemek maksadıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas İlçelerinde sahte/kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 21 şüpheli şahsa yönelik 31 ayrı adreste icra edilen eş zamanlı aramalarda; toplam 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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