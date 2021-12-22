Çamdibi Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı

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Balıkesir’in Havran ilçeside geçen yıl planlanmasına rağmen salgın hastalık nedeniyle bu yıla ertelenen Çamdibi Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı törenle açıldı.

Çamdibi Ortaokulunda ilk defa yapılan fuara Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş, mahalle muhtarı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bilim fuarında, 27 öğrenci 2 danışman öğretmen eşliğinde farklı dallarda toplam 22 ayrı projeyle sunumlarını gerçekleştirdi. Ziyaretçiler proje stantlarını tek tek gezerek öğrencilerden projelerini dinledi.

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