Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 11 bin 580 adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; önceki gün bir işyerine yapılan operasyonda; 11 bin 580 adet dolu makaron, bir adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.