Can dostların mamaları ‘patiler’ sayesinde ıslanmayacak Patiler beslenme noktalarına yerleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostların hayatını kolaylaştıran çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde yaklaşık bin 500 can dostun barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini de gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 20 ilçede belirlenen beslenme odak noktalarına düzenli olarak mama bırakıyor.

Patiler 20 ilçeye yerleştiriliyor

Beslenme odak noktalarında bulunan mama ve su kaplarının kaybolması, hava şartlarına bağlı olarak zarar görmesi ve yerinin kolayca değiştirilebilmesi dolayısıyla çalışma başlatan Büyükşehir, "pati" adını verdiği, yere sabitlenen betondan yapılmış yeni mama ve su kaplarını 20 ilçede beslenme odak noktaları ve parklara yerleştiriyor. Sokak hayvanlarının daha kolay ulaşabileceği alanlara yerleştirilen patiler, yağmurlu ve karlı havada mamaların zarar görmeyeceği şekilde daha kullanışlı olarak tasarlandı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne sokak hayvanlarına gösterilen şefkatten ötürü teşekkür etti.

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