Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu

Dursunbey'de etkili olan hafif kar yağışı sonrası hava sıcaklığının9 derecelere düşmesi buzlanmaya sebep oldu.

Dursunbey'in yüksek kesimlerinde yaklaşık 40 cm'lere ulaşan kar yağışı ilçe merkezinde hafif şekilde etkili oldu. Hava sıcaklığımın sıfırın altında 9 derecelere düştüğü ilçe merkezinde yollar buz tuttu.

Öte yandan BalıkesirDursunbey D230 karayolunun bazı kesimlerinde de buzlanma meydana gelirken, karayolları sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Özellikle DursunbeyDada mevkii arasında buzlanma sebebi ile sürücüler zorluk yaşarken, yetkililer sürücüleri kış lastikleri ile yolcukları yapmaları yönünde uyardı.

Dursunbey Belediyesi Fen işleri ekipleri de buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışması başlattı.

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