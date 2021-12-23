MHP ' den kırsal mahallelere ziyaret

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı Yeniyenice Mahallesini ziyaret etti.

MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından parti çalışma programı kapsamında Yeniyenice Mahallesi ziyaret edildi. İlçe Teşkilatının Yeniyenice Mahallesine düzenlediği ziyarete; Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Özhan Batur , Sekreter Ertuğrul Türkmen , Belediye Meclis Üyesi Harun Algül ve Erol Çakır , Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Selim Boyraz , Tuncay Ünlüler MHP 'liler Mahalle Sakinleri ile bir araya gelerek İstişarelerde bulundular. Ziyaretten ve gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten İlçe Başkanı Bozkurt, "Misafirperverliğinden dolayı Yenice Mahallesi Muhtarı Sayın İbrahim Okyay , Mahalle Sorumlumuz Galip Koçyiğit ve Faruk Bayhan ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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