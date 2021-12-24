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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de engelli vatandaşların Yerli Malı Haftası mutluluğu

İHA

Balıkesir’de engelli vatandaşların Yerli Malı Haftası mutluluğu

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinde bir araya gelen engelli vatandaşlar, Yerli Malı Haftasını kutlarken, Fatma Doğan adlı üye içinde yaş günü pastası kesti. Şube Başkanı Gürel Vardar’ın da hazır bulunduğu etkinlikte unutulmaz bir gün yaşayan vatandaşlar, başkan Vardar’a teşekkür etti.
Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği El Nakışları Kursu devam ederken, dernek binasında bir araya gelen vatandaşlar dün de Yerli Malı Haftası kutladı. Evlerinde hazırladıkları yiyecekleri paylaşan vatandaşlar, Fatma Doğan için doğum günü pastası hazırlatarak sürpriz yaptı. Yiyecekleri birbirlerine ikram eden engelli vatandaşlar, kursa kaldıkları yerden devam etti. Katılımcılara teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, “Derneğimizde el becerileri kursları haftanın 5 günü devam etmektedir. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde katılım sayısını az tutuyoruz. Bu günde Yerli Malı Haftası kutlaması ve Fatma Doğan arkadaşımızın yaş günü kutlaması için bir araya geldik. İkisini bir arada kutlayalım dedik. Katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Kursiyerlerden Fatma Doğan da, ”Derneğimizde elişleri çalışmalarımızdan dolayı birlikte toplanıyoruz. Bu gün yerli malı haftasını kutlamak izin toplanmıştık. Aynı zamanda benim doğum günüm olduğu için arkadaşlarım bana bir sürpriz hazırlamış. Çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kurs öğretmeni Rabia Karahisar ise, “Arkadaşlarla hep birlikte bu gün yerli malı haftasını kutladık. Arkadaşımızın da yaş günüydü. Bir jest yaptık. Arkadaşlara sürpriz olsun istedik. Elişleri kursumuza devam ediyoruz” dedi.

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