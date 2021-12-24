Ayvalık´ta uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmasının ardından Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 31 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 35 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 27 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin, 107 gram kubar esrar, 31 sentetik uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme makinesi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 mermi, 2 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamımda adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2021-12-24 12:29:10



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