Burhaniye’de üniversiteli gençlerden zeytinyağı fabrikasına teknik gezi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO)Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ilk teknik gezisini zeytinyağı fabrikasına gerçekleştirdi. Zeytinyağı fabrikasında zeytinin yağa dönüşmesini izleyen öğrenciler önemli bir deneyim kazandı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Solunoğlu, öğretim elemanları; Öğr. Gör. K. Nihat Pekbay ve Öğr. Gör. Nuray Unat İlban eşliğinde, Tariş Zeytinyağı Fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi. Gezide, BUBYO Heyetine Tariş Fabrika Sorumlusu Yalçın Sence ve Tariş Müdürü Emrah Öztürk eşlik etti. Teknik gezi kapsamında, zeytinyağının hasadının yapılmasından, soflara gelene kadar geçen süreç ayrıntılı bir şekilde ahlatıldı. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan BUBYO Müdürü Prof.Dr.M.Oğuzhan İlban,” Öğrencilerimiz deneyim kazandı. Zeytinyağının hazırlanışını öğrendiler. Zeytinyağının kalite testleri konusunda bilgi sahibi oldular. Kısacası yararlı bir gezi oldu” dedi. Öğrencilere zeytinin işlenmesi konusunda bilgi veren Tariş Müdürü Emrah Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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