Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 40 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, depolayan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve Kent merkezinde bulunan bir adreste yapılan aramalarda; 790 gram Sentetik Kannabinoid, 9,94 gram Metamfetamin, 0,76 gram esrar, 2 adet dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek,1 adet telsiz ve şarj cihazı ele geçirildi.

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