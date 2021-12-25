Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 bin adet dolu makaron ve 3 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayvalık’ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların ardından kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 13 bin adet dolu makaron, 3 kilogram açık kıyılmış tütün ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçen malzemeye el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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