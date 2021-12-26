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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırık camların ardındaki çocukları Sındırgı Belediyesi güldürdü

İHA

Kırık camların ardındaki çocukları Sındırgı Belediyesi güldürdü

Sındırgı'nın Rızaiye Mahallesinde camları kırık evde yaşayan aileye Sındırgı Belediyesi yardıma koştu.
Mahalle sakinlerinden bir vatandaşın Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler kırık camların ardından bakan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Sındırgı ilçesi Rızaiye mahallesinde ikamet eden, maddi imkansızlıklar nedeniyle zor durumda olan 3 çocuklu ailenin evinde tadilat ve temizlik işlemleri başlatıldı. Aciliyet sıralamasına göre evin kırık camları değiştirildi. Hayırsever vatandaşlar ve belediye işbirliği ile temin edilen eşyalar aileye ulaştırıldı.
Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Biz Birlikte Kocaman Bir Aileyiz “ ve ailemizin her ferdine ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, mutlu olmalarını sağlamak, yaşamlarını kolaylaştırmak bizim boynumuzun borcu. Bizlerde dur durak bilmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak herkesin durumunu bilmemiz bazen imkansız olabiliyor. Bu konuda da her zaman dile getiriyor, vatandaşlarımızın da yardımını istiyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi, vatandaşlarımızı Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 0266 516 11 24 / 431 nolu telefondan bildirebilirler. Bizler de onlara ulaşıp, ihtiyaçlarını karşılayarak hep birlikte mutluluklarına ortak olabiliriz. Aynı zamanda kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası eşyaları da evlerinizden alarak, temizledikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. Özellikle kış aylarında bu durum daha önemli. Sındırgı zaten birlik beraberliği, kardeşliği ve paylaşımları ile örnek bir ilçe. Bu konularda daha da duyarlı olursak hiç kimsenin eksiği kalmaz“ dedi.

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