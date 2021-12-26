Edremit’te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım

İHA

Edremit’te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım

Balıkesir’in Edremit Kent Konseyi Girişimci Kadınlar Grubu'nun düzenlemiş olduğu "Girişimci Kadınlar Konuşuyor" etkinliği Edremit’te büyük bir buluşmaya tanıklık etti.
Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç etkinliğin açılış konuşmasında bir tarih, tarım ve turizm kenti olan Edremit’te iş kadınlarının girişimci kadınlarla yan yana gelmesine dikkat çekerek, “Böyle bir etkinlik ilk defa yapılıyor, etkinliğe gösterilen büyük ilgi böyle bir buluşmaya ihtiyaç olduğunu gösterdi, biz Edremit Kent Konseyi olarak hiçbir ayrımcılık yapmadan bütün Edremitlilerin katılacağı ve Edremit’e katkı sağlayan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Açılış konuşmasından sonra yapılan söyleşide tarım ve turizm alanlarında başarılı iş kadınları Nermin Gelbal Gökduman (Nermin Hanım'ın Çiftliği Kurucusu), Yasemin Zengin (Adalı Efe Kurucusu), Emine Ulusoy (Düşler Vadisi Kurucusu) ve Özlem Cebeci (Körfez Estetik Kurucusu) kendi deneyimlerini ve başarılarının nedenlerini anlattılar.
Konuşmacılar dışında özellikle el işi ürünleri üreten ve bunları satan kadınların da stantlarda kendi ürünlerini sergiledikleri etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine dikkat çekerek Edremit Kent Konseyi’ne teşekkür etti ve iş kadınlarını önemine vurgu yaparak, “Belediye olarak kadın girişimcilere destek vereceğiz” dedi.
Konuşmalardan sonra Gülseren Kılıç’ın konseri ve müzik gruplarının konseriyle etkinlik bir şenlik havası ile devam etti. Etkinliğin finalinde konuşmacılara ve katkı sunanlara çeşitli hediyeler verildi.
Büyük ilgi gören, salonun dolup taştığı etkinliğe Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Şeniz Tuncer, Fatma Dilara Kaya, Hülya Budak ve Mustafa Karakaşlar, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan ile eşi Oya Aslan ve Özel Kalem Müdürü ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Edremit Belediye Meclis Üyesi Nezahat Salon, CHP Edremit Kadın Kolu Başkanı Nuran Çiftçioğlu, Burhaniye Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sokur, Gömeç Kadın Meclisi adına Şengül Çiftçi, Edremit Yardımseverler Derneği Başkanı Nihal Mollalıoğlu, ÇYDD Başkanı Nedret Aldemir, TEMA Vakfı Başkanı Ebru Tuncer, Anadolu Kadın Hareketi Gonca Bağdat, Ekmek Ve Gül Başkanı Kadriye Gümüştaş, Eğitim Sen Başkanı Fikriye Yadırgı, Emekli Sen Nilgün Tuncer, PSAKD Necmiye Simliova, Sabahat Nalbantoğlu, Edremitliler Derneği Oya Gülay Ocaktan, Genç Sanatkarlar Derneği’nden Ayşin Çimen, Edremit Körfezi Turizmciler Derneği’nden Semra Günbay, Gürbüz Günbay ve Seval Bozkurt, Nevin Sayman gibi onlarca kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin İnnovatif OSB’si Bandırma'da yükseliyor.
YEREL HABERLER Türkiye’nin İnnovatif OSB’si Bandırma'da yükseliyor.
Balıkesir'de yangın; oğul öldü, anne tedaviye alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yangın; oğul öldü, anne tedaviye alındı
Burhaniye’de İnci Kitap Kafe öğrencileri at bindi ok attı
YEREL HABERLER Burhaniye’de İnci Kitap Kafe öğrencileri at bindi ok ...
Kırık camların ardındaki çocukları Sındırgı Belediyesi güldürdü
YEREL HABERLER Kırık camların ardındaki çocukları Sındırgı ...
Balıkesir'de yangın dehşeti Oğlu yanarak öldü, anne yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de yangın dehşeti Oğlu yanarak öldü, anne ...
(Özel) Tarihi cami üzerinde sığırcıkların görsel şöleni Zağnos Paşa Cami üzerinde uçan sığırcık kuşları mest etti
YEREL HABERLER (Özel) Tarihi cami üzerinde sığırcıkların görsel ...
Vali Şıldak’tan Ayvalık mesaisi
YEREL HABERLER Vali Şıldak’tan Ayvalık mesaisi
Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Baraj Caddesi yol düzenlemesi tamamlanıyor Edremit Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Baraj Caddesi yol düzenlemesi tamamlanıyor Edremit ...
Bandırmaspor - İstanbulspor maçın ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor - İstanbulspor maçın ardından
Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - İstanbulspor: 0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor:0-0
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor:0-0
Başarıyı İzlime ve Geliştirme Projesi İşbirliği Protokolleri imzalandı
YEREL HABERLER Başarıyı İzlime ve Geliştirme Projesi İşbirliği ...
Bandırma'da El Emeği Yılbaşı Alış veriş günleri başladı.
YEREL HABERLER Bandırma'da El Emeği Yılbaşı Alış veriş günleri başladı. ...
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
YEREL HABERLER AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
Ayvalıklı off roadcılardan Başkan Dinç’e güvenoyu
YEREL HABERLER Ayvalıklı off roadcılardan Başkan Dinç’e güvenoyu
Burhaniye’de üniversiteli gençlerden zeytinyağı fabrikasına teknik gezi
YEREL HABERLER Burhaniye’de üniversiteli gençlerden zeytinyağı ...
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor Başkan Avcı: “Vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz”
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda ...
Burhaniye’de ormandaki fıstıkçamları köylüye gelir oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de ormandaki fıstıkçamları köylüye gelir ...
Balıkesir'i kar yerine sis bastı
YEREL HABERLER Balıkesir'i kar yerine sis bastı
Sındırgı’da etiket denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da etiket denetimi sürüyor
Motor ustası düz traktörü 4x4 hâline getiriyor
YEREL HABERLER Motor ustası düz traktörü 4x4 hâline getiriyor
Voleybolda Muharrem Hasbi A.L. Balıkesir şampiyonu
YEREL HABERLER Voleybolda Muharrem Hasbi A.L. Balıkesir şampiyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.