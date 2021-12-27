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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucuyla mücadelede din görevlilerine önemli görev

İHA

Uyuşturucuyla mücadelede din görevlilerine önemli görev

Balıkesir Valiliğinin, “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" adlı uyuşturucu ile mücadele projesi devam ediyor. Burhaniye ilçesinde din görevlileri de projede görev alacak.
Kaymakam İlyas Memiş, her ay mutat olarak İlçe Müftülüğü tarafından düzenlene din görevlileri toplantısına katılırken, din görevlilerinin başta uyuşturucuyla mücadele projesi olmak üzere gündemdeki konularla ilgili bilgilendirme yaptı. Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda, uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve salgınla mücadelede camilerde alınacak tedbirler görüşüldü. Kaymakam İlyas Memiş, valilik öncülüğünde uyuşturucuyla mücadele için başlatılan “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verirken, din görevlilerinin bağımlı olan şahısların tespiti ve tedavileri konusunda çalışmalara katkı sağlamalarını istedi. Toplantıda ayrıca uyuşturucuyla mücadele birimi sorumlusu Psikolog Veysel Bilirer, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İmamların uyuşturucu ile mücadelede önemli görev üstlendiklerini anlatan Müftü Mustafa Ali Işık,” Proje gereğince din görevlisi arkadaşlar mahallelerindeki bağımlı kişilerle bizzat ilgilenecekler. Sevgi, güler yüz ve hoşgörü ile ikna etmeye gayret gösterecekler. Bunun için kaymakamımızın başkanlığında iki defa toplantı yaptık. Mahallelerdeki bağımlı vatandaşlarımızın isimleri arkadaşlara verildi. Valimiz ve kaymakamımız bu meselenin üzerinde çok duruyor. Psikoloğumuz Veysel Bilir ve 52 din görevlilerimiz projede görev aldı” dedi.

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