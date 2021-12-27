BAÜN Uluslararası alanda tanındı

Balıkesir Üniversitesi, uluslararası alanda önemli bir kazanıma daha imza attı. Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle 129 lisans programı, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkını kazandı. Balıkesir Üniversitesi de 4 lisans programı ile birlikte 39 Türk üniversitesi arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) edinilen bilgiye göre TYÇ Kurulu, 21 Aralık 2021'de ilk kez 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterliliklerinin TYÇ'ye yerleştirilmesine karar verdi. TYÇ'ye yerleştirilen 129 yükseköğretim programının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıkları, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylandı ve Yükseköğretim Kuruluna sunuldu. YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen 129 diploma programının TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlenmesi neticesinde bu programlar diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "Uluslararasılaşma çalışmalarımız devam edecek"

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, elde edilen kazanımın üniversite adına çok değerli olduğunu ifade ederken, bundan sonraki süreçte üniversitenin uluslarasılaşma hedefleri çerçevesinde diğer lisans programları için de TYÇ ve AYÇ süreçlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta; Matematik, Kimya, Sosyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının diplomalarının TYÇ ve AYÇ logolarını almaya hak kazandığını dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirilen çalışmada Balıkesir Üniversitesi olarak 39 Türk üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu üniversitelerin de toplam 129 lisans programı içerisinde ilk etapta 4 adet lisans programımız yer almaya hak kazandı. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak. Uluslararasılaşma çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Hedefimiz kısa sürede bu kazanımdan yararlanacak program sayımızı arttırmak. Sürece katkı veren akademik ve idari personelimizi tebrik ediyorum. Elde edilen kazanımın, Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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