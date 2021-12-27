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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da "Alışveriş Günleri"

İHA

Bandırma'da "Alışveriş Günleri"

Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Alışveriş Günleri" düzenlendi.
Bandırma Üreten Kadınlar Platformunun ürettiği ürünlerin satışının gerçekleştirildiği "Alışveriş Günleri"ni ziyaret eden Müdür Emrullah Narin, "Kadınlarımızın evlerinde yaptıkları ürünleri satmalarını önemsiyoruz. Kurum olarak kadınlarımıza evlerinde üretim yapmaları için araç gereç desteği vereceğiz. Bununla ilgili olarak kadınlarımızla protokol imzalayacağız" diye konuştu.

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