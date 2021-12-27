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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy panelle anıldı

İHA

Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy panelle anıldı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Mektebi arasında imzalanan protokol gereği Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş: Yunus Emre ve Mehmet Akif" konulu panel serisinin açılışı gerçekleştirildi. İki gün sürecek panel serilerinde 8 ayrı şehirden 20 panelist Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatacak.
“Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş: Yunus Emre ve Mehmet Akif” konulu panel serisinin açılışında Atakan Alkan yöneticiliğindeki panelde E. Müberra Baydar “Derviş ve Şair Kardeşliği”, Yağmur Aktekin “Asım Kimdir”, Meşgule Nur Deveci “İki Destek İki Şair” ve Talip Gültekin de “Mehmet Akif ve Sosyal Hayat” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Örgen sunumlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Panelin açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın yanı sıra Anadolu Mektebi Kurucusu Prof. Dr. Sami Güçlü ile protokol üyeleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Yardımcısı Bilgili: “Türk milletinin diğer milletlerde bulunmayan özellikleri var”
Düzenlenen ilk panelin ardından gerçekleştirilen protokol konuşmalarında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u özlem ve hasretle andıklarını söyledi. Bilgili, Türk milletinin başka milletlerde bulunmayan özelliklerinin bulunduğunu dile getirdi. Bilgili, “Egemen devletler Afrika’ya sömürü için gitmişken Türkler ise yardımlaşma ve paylaşma için gitmişlerdir. Bizim kendi inşamız olan çok önemli kavramlar var. Bir 'gönül coğrafyası' kavramı başka hiçbir milletin kültüründe yok. Yardımlaşma, dayanışma var ama bizdeki kapsayıcı ifadesi ile başka hiçbir milletin literatüründe bizdeki ağırlığıyla yok. 'Anadolu irfanı' dediğimiz kavram başka bir yerde yok. Bu kavramların sayısını artırabiliriz, aslında bunların akademik çalışmasını da yapmakla mükellefiz. Şimdi dünyaya ve insana bakışımızla bunu ölçtüğümüzde bizim anlayışımızın merkezinde insan yetiştirme var” diye konuştu.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili konuşmasında ayrıca Anadolu Mektebi’nin yaptıklarını önemsediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Anadolu Mektebi ile ilişkilerimizi geliştirmek bakanlık bu protokol başkanlığımızın yapısı içerisinde yürüyor" diye konuştu.

Sami Güçlü: “Türkçenin konuşulduğu her yerde olmak istiyoruz”
Anadolu Mektebi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise konuşmasında Türk Kültürü’nün önemli isimlerinin unutulmaması için çalıştıklarını söyledi. Türkçenin konuşulduğu yer yerde Anadolu Mektebi’nin bulunması için çalıştıklarını kaydeden Güçlü, “Orhun Abideleri, Dede Korkut, Mevlana, Hacı Bektaş Veli Türk coğrafyasında önemli bir yere sahip olgulardır. Bunların unutulmaması çok önemli olduğu gibi bunların eksikliğini de her daim hissediyoruz” dedi. Sami Güçlü kişinin kendisini tanıması gerektiğine de vurgu yaparak panelistlerin Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatırken onların hayatlarını kendilerine örnek almalarını istedi.

Yücel Yılmaz: “Söz sanatçılarına ihtiyacımız var”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise konuşmasında dil vurgusuna dikkat çekerek, “Kişinin kullandığı dili iyi kullanması yaşadığı kültürü aktarması için de önemlidir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız illerde yetenekli sporcuları bulmak için tarama testleri yapıyor. Aslında bunu dil için de uygulamak çok mümkün. Bizim söz sanatçılarına ihtiyacımız var. Bir kişi anlatım yaparken onu dinleyenler kendinden geçiyorsa bunda bir şey var demektir. Bunun için söz ustalarını bulmamız lazım” diye konuştu.

Vali Şıldak: “Gençleri okumaya ve araştırmaya yönlendirmeliyiz”
Vali Hasan Şıldak da kültür zenginliği olmayan toplumların ayaklarının yere basmayan toplumlar olduğunu söyledi. Vali Şıldak, “Temel ve kültür zenginliği olmayan toplumlar ayakları yere basmayan başka alanlardaki gelişmeleri anlık yaşayabilen her alanda gelişse bile bir gün boşa düşmeye mahkum olan toplumlardır. Anadolu Mektebi bu boşluğun oluşmaması yarınların sağlam temeller üzerine inşası için düşünen, araştıran sadece okumayan, okuduğunu anlayan ve yazan nesiller yetiştirme adına çalışmalar yapıyor. Devletimizin, milletimizin geleceği için sağlam temellere oturarak ilerlemesi için bizde bütün çabamız onlarla birleştiriyoruz. Ben de bütün gençlerimizi bu konuda düşünmeye, araştırmaya, okumaya yöneltmemiz gerektiğini bir kez daha işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, fikir dünyası ve edebiyatına dair bilgiler paylaştığı program, Anadolu Mektebi öğrencilerine teşekkür belgeleri ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

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