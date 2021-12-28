DEAŞ'a 6 ilde operasyon

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DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile 6 ilde operasyon başlatıldı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

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