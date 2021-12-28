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Balıkesir'de şehit polis Güngör'ün adıyla yılbaşı öncesi operasyon

DHA

Balıkesir'de şehit polis Güngör'ün adıyla yılbaşı öncesi operasyon


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi 900 polisin katılımıyla şehit polis memuru Abdülkadir Güngör´ün adının verildiği, helikopter destekli operasyon başlatıldı.
Balıkesir merkez ve ilçelerinde, yılbaşı öncesi sahte ile kaçak içki satışı ve tüketiminin engellenmesi, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyon başlatıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevliyken, geçen ay çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör´ün adının verildiği `GÜNGÖR-10´ operasyonuna 900 polis katıldı. Polis helikopteri ile özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri destekli operasyon kapsamında, belirlenen 141 adrese baskın yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-12-28 11:50:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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