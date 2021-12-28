Edremit'te Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör-10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı Edremit’te özel harekât ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir’in Havran ilçesinde narkotik bir olayın takibinin yapıldığı esnada şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün saat 07.00 itibariyle il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona verildi. Şehidin mesai arkadaşları tarafından Edremit ilçesinde yapılan operasyonlarda bir katil zanlısı, bir kasten yaralama zanlısı ve bir hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit genelinde 44 şüpheli hedefe yönelik hava destekli yapılan Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör10 Operasyonu ile ilgili olarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 310 personel, 36 araç ile ikamet ve işyerlerinde yapılan operasyonda 12 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 48 gram bonzai uyuşturucu madde elde edildi. Ayrıca 106 adet cinsel içerikli hap, 7 adet cinsel içerikli jel ele geçirildi.

Hakkında kasten öldürme suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs ve kasten yaralama suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere 3 aranan kişi yakalandı. Yapılan operasyon ile ilgili emniyet güçlerinin soruşturmaları devam ediyor. Şahısların soruşturma çalışması sonrasında adliyeye sevki bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.