Balıkesir'de bir terör örgütü üyesi tutuklandı

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Balıkesir'de bir terör örgütü üyesi yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan dolayı aranan bir şahıs Balıkesir il merkezinde yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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