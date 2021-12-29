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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den OSB eski yoluna yeni asfalt

İHA

Büyükşehir’den OSB eski yoluna yeni asfalt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni OSB Yolu’nu trafiğe açmasının ardından, altyapı ve asfaltlama çalışmaları için Savaştepe istikametini trafiğe kapadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.
Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son veren 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidişgelişli yeni OSB Yolu’nu hizmete alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eski yolda çalışmalar başlattı. OSB’ye giden Savaştepe Yolu’nda altyapı ve yol çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işlemlerin bitmesinin ardından yolu yeniden trafiğe açacak. Yol tekrar açılana kadar sürücüler, Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşmak için Atatürk Şehir Hastanesi yanından geçen yeni yolu kullanacak.
Atık depolama faaliyetleri sağlıklı bir şekilde yürütülüyor
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisinde yer alan Enerji Üretim Tesisinin kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. Atık depolama faaliyetlerini çevreye duyarlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmek amacıyla gerçekleştirilen işlemlerle tesiste; yıl bazında sair artış gösterecek olan atık miktarına paralel olarak artan sızıntı suyu miktarının, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi çıkışından sonra kanalizasyona bağlantısı yapılacak. Çekilen yeni hat sayesinde; arıtılmış sızıntı suları uygun boyutlardaki borularla kanalizasyon sistemine bağlanacak, oluşabilecek pompa arızaları minimize edilecek ve sızıntı suyu yönetimi kontrole alınmış olacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim Tesisinde üretilen enerjide verim de artırılmış olacak.
Demiryolu araç köprüsü de asfaltlanıyor
Aynı zamanda bölgede, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de hummalı bir çalışma başlattı. Demiryolu Araç Köprüsü’nü daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla köprüde asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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