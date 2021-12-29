Bigadiç Türk Eğitim Sen'den toplantı

Türk EğitimSen Bigadiç Temsilciliği tarafından üyelerine yönelik bir yemekli istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kamu Sen İl Başkanı Ahmet Baki'de katıldı.

Türk EğitimSen Bigadiç ilçe temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Birlik Beraberlik ve Dayanışma yemekli toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yemeğe katılan KamuSen Balıkesir İl Başkanı Ahmet Baki yemekte yaptığı konuşmada ‘‘Türk EğitimSen mücadele dolu şerefli geçmişinde çok zorlu ortamlara ve çok büyük engellere rağmen, hak arama bilincini yaygınlaştırmada ve haklarını aramada elde etmiş olduğu başarısı ile en ön safta, en yüksek azim ve en büyük fedakârlıklarla en etkili mücadeleyi yürütmüştür ve yürütmeye devam etmektedir. Türk EğitimSen sürekli olarak ilkeli sendikacılık anlayışını sürdürmüş dik duruş gösteren, hak, adalet ve liyakat önem veren herkesin sendikası olmuştur. Bundan böylede bu çizgisinden sapma göstermeyecektir. Bizleri böyle bir etkinlikte bir araya getiren Türk EğitimSen Bigadiç ilçe başkanımız Bayram Ali Boldan ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi.

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